Quảng Nam: Ông Bùi Ngọc Ảnh được bầu giữ chức Chủ tịch TP.Tam Kỳ

Sáng 16/6, HĐND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ.

Tại kỳ họp này, ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu); ông Nguyễn Hồng Lai - Chánh Văn phòng UBND TP.Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu).

HĐND Tam Kỳ đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ sinh năm 1975, quê quán Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 27/11/1998; trình độ học vấn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Ngọc Ảnh từng kinh qua các chức vụ gồm, Đảng ủy viên Công ty, Đội trưởng Đội Công trình công cộng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tam Kỳ; Đảng ủy viên, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam…

Từ tháng 11/2018 đến nay, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ.

Ông Bùi Ngọc Ảnh (giữa) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ.

Phát biểu tại lễ nhận chức, ông Bùi Ngọc Ảnh - tân Chủ tịch TP.Tam Kỳ nhấn mạnh: "Thời gian tới là thời kỳ hết sức khó khăn (thời kỳ của hậu Covid-19). Kinh tế cả nước, cũng như TP.Tam Kỳ sụt giảm nghiêm trọng, thời gian phục hồi kinh tế chậm. Do đó, cần phải có sự định hướng đúng để phát triển thành phố, chúng ta ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, tiếp tục thu hút đầu tư, tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; làm tốt các vấn đề văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, hướng đến xây dựng thành phố bình yên. Thực hiện công tác cải cách hành chính thực chất hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đạo đức, trách nhiệm".

Tân Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ phát biểu tại lễ nhận chức.

Ông Bùi Ngọc Ảnh trong một lần cùng phóng viên Dân Việt trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Theo ông Ảnh, để làm được những nội dung trên, rất cần sự chỉ đạo sâu sát của các cán bộ trong Ban thường vụ Thành ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ thành phố, các đại biểu hội đồng nhân dân và sự đồng tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức từ thành phố đến xã, phường hỗ trợ giúp đỡ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.