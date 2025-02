Quảng Nam: Sau 10 năm lên phường - Điện Dương đổi thay toàn diện, vươn tầm đô thị trẻ

Kinh tế tăng trưởng toàn diện

Năm 2015, xã Điện Dương trở thành phường, thuộc 7 phường nội thị của thị xã Điện Bàn. Từ đó đến nay, cả hệ thống chính trị phường Điện Dương và người dân không ngừng nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo diện mạo đô thị ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp và văn minh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho biết: "Điện Dương là phường ven biển của thị xã Điện Bàn, là cầu nối giữa Đô thị cổ Hội An và thành phố Đà Nẵng, nằm gần khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc... nên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhóm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch (TMDV-DL). Năm 2024, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế của địa phương ước đạt 1.499,691 tỷ đồng, đạt 114,8% so với kế hoạch, tăng 14,8% so với năm 2023 và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết năm đề ra".

Hạ tầng được đầu tư, kinh tế tăng trưởng toàn diện, phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vươn tầm đô thị trẻ. Ảnh: Minh Dũng.

Thời gian qua, các khu dân cư, chợ trên địa bàn phường vẫn hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Các bãi tắm thu hút đông du khách, các cơ sở dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh phát triển ổn định. Năm 2024, ngành TMDV có giá trị sản xuất ước đạt 1.136,889 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng 17% so với năm 2023 và đạt theo Nghị quyết năm đề ra, chiếm 75,8% tổng giá trị sản xuất nền kinh tế.

Phường Điện Dương đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trong nhân dân, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu các ngành nghề truyền thống như: sản xuất mộc dân dụng, gia công, chế biến nước mắm, thực phẩm.... Giá trị ngành công nghiệp xây dựng năm 2024 ước đạt 290,29 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 10% so với năm 2023 và đạt so với Nghị quyết năm đề ra, chiếm 19,36% tổng giá trị sản xuất nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương. Ảnh: Minh Dũng.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục vận động nhân dân duy trì ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy hải sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng gia súc, gia cầm, động vật dại. Năm 2024, tổng giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 72,512 tỷ đồng, đạt 103%, tăng 3% so với năm 2023, đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết năm đề ra, chiếm 4,83% tổng giá trị sản xuất nền kinh tế.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng cả năm là 221,04ha, tổng sản lượng cả vụ 898,8 tấn, ước đạt 7,56 tỷ đồng; giá trị khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ước đạt 1.885 tấn, đạt tỷ lệ 125,6%, tăng 25,6% so với năm 2023, vượt so với Nghị quyết đề ra, ước đạt 64,925 tỷ đồng.

Khu phố chợ Điện Dương là điểm nhấn về phát triển thương mại dịch vụ. Ảnh: Minh Dũng.

Ông Tuấn chia sẻ, sau 10 năm thành lập phường, kinh tế Điện Dương ngày càng phát triển vượt bậc, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhiều người dân có mức thu nhập khá, số hộ giàu tăng lên, an sinh xã hội được đảm bảo.... Thu ngân sách năm 2024 ước thực hiện 25,591 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch, vượt thu so với dự toán giao.

Đô thị trẻ vươn mình

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc xây dựng văn minh đô thị luôn được phường Điện Dương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, tạo lập cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.

Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân, phường Điện Dương quyết tâm nâng tầm đô thị, hướng đến phát triển đô thị xanh, bền vững. Ảnh: Minh Dũng.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị được phường quan tâm, công khai, đặc biệt là các dự án trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500; "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò đoạn qua phường Điện Dương".... Năm 2024, địa phương đầu tư gần 11 tỷ đồng xây dựng 9 công trình. Trong đó: ngân sách tỉnh và thị xã 9,815 tỷ đồng; ngân sách phường 1,184 tỷ đồng.

Hiện nay, phường Điện Dương đã bỏ hình thức thu gom rác thải rắn theo hình thức trung chuyển để chuyển sang thu gom trực tiếp tại hộ gia đình 10/10 khối phố. Đây cũng là năm đầu tiên phường thực hiện gói thầu công tác vệ sinh môi trường khu vực bờ biển với chiều dài toàn tuyến 4km (trừ các khách sạn dọc bờ biển), thành lập Tổ quản lý góp phần tạo cảnh quan môi trường biển xanh – sạch – đẹp.

Một góc phường Điện Dương hôm nay. Ảnh: Minh Dũng.

Thêm vào đó, chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng các tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu sạch đẹp; đẩy mạnh xây dựng khu phố văn hóa, tổ dân phố kiểu mẫu. Kết quả năm 2024, phường Điện Dương đạt danh hiệu phường văn minh đô thị (11 năm liền từ năm 2014-2024) và tiếp tục chú trọng thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030".

Nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai trên địa bàn phường Điện Dương, giúp địa phương này thay đổi diện mạo. Ảnh: Minh Dũng.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, khuyến khích phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho nhân dân. Các thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Năm 2024, địa phương đã giải quyết việc làm cho 5.250 lao động, hỗ trợ 42 người xuất khẩu lao động; toàn phường không còn hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

Cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò nối xã Cẩm Hà (TP.Hội An) với phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: C.T.

Ngoài ra, công tác quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường Điện Dương đặc biệt được quan tâm.

Năm 2025 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là năm triển khai Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đang đợi chờ phía trước, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, Đảng bộ và nhân dân phường Điện Dương sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng đô thị trẻ Điện Dương giàu đẹp, hiện đại, văn minh; phấn đấu tăng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2025 đạt từ 12% trở lên, không có hộ tái nghèo và không còn hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự để các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...", ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho hay.