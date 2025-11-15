Quảng Ngãi khen thưởng cho cá nhân, tập thể tìm cứu 3 người trôi trên biển trong bão Kalmeagi

Sáng 15/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đã ký quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia tìm cứu 3 người trôi trên biển trong bão Kalmeagi vừa qua.

Máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng tìm kiếm nạn nhân trôi trên biển trong bão số 13.Ảnh: CTV

Theo đó có 10 tập thể và 2 cá nhân, được UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng, gồm Ban Quản lý cảng; thủy thủ và thuyền viên tàu An Vĩnh Express, tàu Siêu tốc Hòa Bình, tàu SUPER Biển Đông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39, tỉnh Quảng Ninh; tập thể thuyền viên tàu QB-92198-TS, tỉnh Quảng Trị; thủy thủ và thuyền viên tàu vận tải Thành Tâm mang số hiệu QNg 0035-VT.

Thuyền viên tàu Hải Nam 39 (Quốc tịch Việt Nam), cứu ông Phạm Duy Quang 1 trong 3 người ở Lý Sơn bị trôi trên biển.Ảnh: CTV

Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng; tập thể tàu Biên phòng BP-09.19.01, tỉnh Quảng Ngãi; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

2 cá nhân được khen thưởng, gồm ông Lê Thanh Hùng, Thuyền phó tàu An Vĩnh Express và ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi trên đường tham gia tìm cứu 3 người trôi trên biển.Ảnh: CTV

Tàu mang số hiệu QB-92198-TS, tỉnh Quảng Trị, đã cứu ông D.Q.C, 1 trong 3 người mất tích.Ảnh: CTV

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, ngoài số được khen thưởng trước đó và nêu trên, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra lại lần nữa để biểu dương và khen thưởng, đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng cho những cá nhân và tập thể khác, đã tham gia tìm cứu nạn người ở Lý Sơn, trong bão số 13 vừa qua.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy.Ảnh: CTV

Đối với 2 ông Lê Văn Sanh và ông Phạm Duy Quang, những người đã trực tiếp bơi thúng ra cứu nạn nhân D.Q.C, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh và cao hơn, khen thưởng về hành vi dũng cảm của 2 cá nhân này.