Quảng Ninh: Bí thư, Chủ tịch địa phương phải chịu trách nhiệm nếu chủ quan để nảy sinh dịch Covid-19

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 UBND tỉnh Quảng Ninh chiều 30/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhiều chính sách kích cầu du lịch, phát triển dịch vụ, tăng cường thu hút đầu tư... Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng tăng khá; dịch vụ tiếp tục phục hồi, số khách du lịch tăng dần trở lại; lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đạt trên 28.300 tỷ đồng, bằng 59% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực du lịch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường...

Bí thư, Chủ tịch địa phương phải chịu trách nhiệm nếu chủ quan để nảy sinh dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong những ngày gần đây, 6 địa phương trong cả nước đã ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, khả năng lây lan nhanh, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh là rất cao nếu không được kiểm soát tốt.

Tính từ ngày 1/7 đến nay, có khoảng 8.000 người đi du lịch, công tác từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành xuất hiện ca nhiễm Covid-19 về Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng, Quảng Ninh phải xác định giữ bằng được địa bàn an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân bằng việc thực hiện phương châm "3 trước" rõ nét hơn, "4 tại chỗ" cụ thể hơn, cán bộ các cấp trăn trở nhiều hơn.

Địa phương nào để nảy sinh mầm bệnh do thiếu kiểm soát, lơ là, chủ quan thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nếu để xảy ra nhập cảnh trái phép thì Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Biên phòng, người đứng đầu các đồn, trạm phải chịu trách nhiệm hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu phải xử lý nghiêm minh đối với những người dân tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh trái phép. Chính quyền, các cơ quan chức năng cần tích cực hỗ trợ, khuyến cáo người dân từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch về Quảng Ninh tự giác cách ly, chủ động theo dõi sức khỏe, để đảm bảo không có rủi ro tiềm ẩn và đây phải được xem là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Quảng Ninh kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt hai con số trở lên, thu ngân sách không thấp hơn 48.000 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong cả năm 2020 đạt hai con số trở lên là rất khó khăn, nguy cơ không đạt chỉ tiêu về thu ngân sách nội địa vẫn đang hiện hữu. Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường còn hạn chế.

Đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị, nhất là những đơn vị ngành than, khu công nghiệp. Lực lượng công an phối hợp chính quyền các địa phương kiểm soát số lượng người về từ những nơi đã có dịch. Sở Y tế rà soát các cơ sở y tế, củng cố lại cơ sở phòng chống dịch, sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống.

Các địa phương thiết lập lại các trung tâm cách ly y tế tập trung để chủ động khi có tình huống ca bệnh xuất hiện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ phòng chống dịch tại các tổ dân, khu phố. Các cơ quan công sở, cơ sở kinh doanh, khu vực tập trung đông người phải triển khai việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn. Các địa phương, các ngành liên quan nắm chắc địa bàn biên giới, kiểm soát đường mòn, lối mở, phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các cấp, ngành triển khai 3 phòng tuyến phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đảm bảo chống thất thu, giảm thiểu mất cân đối thu nội địa; kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt hai con số trở lên, thu ngân sách không thấp hơn 48.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành, địa phương cần tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ kiên quyết thu hồi vốn đầu tư công năm 2020 và trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án khó có khả năng hoàn thành giải ngân đúng tiến độ tỉnh chỉ đạo.

Các đơn vị liên quan chuẩn bị cho việc kết nối Trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh với Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong tháng 8/2020; yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phòng chống mưa bão.