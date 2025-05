Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Nông dân huyện Đầm Hà tổ chức chương trình tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây na cho 40 hộ hội viên nông dân 2 xã Tân Lập, Tân Bình vào ngày 6/5 vừa qua. Qua đó, nhằm tiếp tục triển khai vùng trồng cây ăn quả tập trung (cây na bở, na dứa Đài Loan) trên địa bàn, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, thu nhập cao.

Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Nông dân huyện Đầm Hà tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây na vào ngày 6/5. Ảnh: Hội Nông dân huyện Đầm Hà

Tại chương trình tập huấn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật trồng, chăm sóc giống na QN-D1.

Theo đó, giống na QN-D1 (nguồn gốc là na dứa Đài Loan) có khả năng sinh trưởng, phát triển trong điều kiện nhiệt độ thấp, phù hợp để rải vụ thu hoạch quả trong vụ đông. Thời gian thu hoạch của giống na này từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, giúp kéo dài thời gian cho thu hoạch sản phẩm để cung cấp cho thị trường, nâng cao giá thành sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất.

Quả của giống na QN-D1 có trọng lượng đạt bình quân 500-700gram, vỏ mỏng, hạt ít, thịt quả chắc nên có khả năng bảo quản và chịu được vận chuyển xa, có mùi thơm và vị đặc trưng, độ Brix trên 23.

Cây na QN-D1 không kén đất, tuy nhiên phù hợp với đất có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, độ pH thích hợp là 7 - 8. Bên cạnh đó, giống na QN-D1 là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng, do đó cần thường xuyên tưới nước giữ ấm cho đất và thực hiện tiêu nước kịp thời vào các thời điểm mưa nhiều.



Hội Nông dân huyện Đầm Hà triển khai mô hình trồng na tại xã Tân Bình năm 2024. Ảnh: Hội Nông dân huyện Đầm Hà

Cũng theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh, giống na QN-D1 là giống lai, do đó chỉ sử dụng cây giống được nhân giống bằng phương pháp vô tính (giâm, chiết, ghép, invitro,…), nguồn giống phải được nhân từ cây bố mẹ có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để làm giống. Không sử dụng cây nhân giống bằng hạt để trồng.

Do đặc tính hoa na QN-D1 là hoa lưỡng tính, trong quá trình nở hoa, nhụy hoa thưởng chín sớm hơn so với nhị. Do đó việc cây tự thụ phấn và đậu quả tự nhiên thường có tỷ lệ không cao, quả phát triển không đồng đều, dễ bị dị dạng. Nhằm nâng cao tỷ lệ đậu quả và cải thiện hình dạng, mẫu mã quả, người trồng cần thụ phấn bổ sung nhân tạo cho na QN-D1.

Thời gian thụ phấn cho giống na QN-D1 tốt nhất là buổi tối hoặc sáng trước 10 giờ sáng (nhiệt độ <28°C), khi trên đầu nhụy hoa có lớp sáp (dịch) giúp cho phấn hoa dễ dàng bám dính vào nhụy. Nên thụ phấn trong những ngày thời tiết khô ráo, hạn chế thụ phấn trong những ngày trời mưa sẽ làm giảm tỷ lệ đậu quả.

Để tạo quả trái vụ, có thể sử dụng biện pháp cắt tỉa cành. Căn cứ nhu cầu thời vụ thu hoạch quả để tính thời điểm để cắt cành phù hợp, thời vụ tốt nhất là cắt cành trong tháng 7, quả cho thu hoạch vào tháng 1-2 năm sau (trùng với dịp Tết Nguyên đán).

Thời gian từ khi thụ thụ phấn đến khi thu hoạch na kéo dài khoảng 24 tuần nhưng người trồng có thể thu hoạch ở tuần thứ 21-22. Hoặc người trồng có thể thu hoạch khi vỏ quả chuyển từ màu xanh sẫm sang màu xanh sáng, vàng sáng hoặc vỏ quả căng đều.

Hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình trồng, thâm canh cây na năm 2024. Ảnh: Hội Nông dân huyện Đầm Hà

Theo Hội Nông dân huyện Đầm Hà, cây na là một trong 4 loại cây chủ lực được huyện Đầm Hà lựa chọn trồng theo đề án Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung giai đoạn 2021-2030, quy mô trên 2.000ha.

Đến nay trên địa bàn huyện Đầm Hà đã triển khai trồng được 3,5ha cây na bở, 2,2ha na dứa Đài Loan, gần 2.000 cây giống đã được bàn giao cho các hộ trồng.