Công an Quảng Ninh tổng kiểm soát xe khách và vận tải hàng hóa bằng container. Video: Bùi My

Ngày 15/8, cùng với cả nước, Công an toàn tỉnh Quảng Ninh ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian thực hiện tổng kiểm soát từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

Đại tá Nguyễn Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát động ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bùi My

Việc tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ 2/9/2023 và dịp tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Việc tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container cũng nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe.

Đồng thời, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục.

Lực lượng CSGT triển khai nhiệm vụ ngay sau lễ ra quân. Ảnh: Bùi My

Kế hoạch tuần tra kiểm soát sẽ kéo dài đến hết ngày 15/10/2023. Ảnh: Bùi My

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong đó tập trung xử lý nghiêm, quyết liệt với các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;...

“Trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ can thiệp vào việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lợi dụng việc tổng kiểm soát để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp” - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra đối với xe khách tuyến Hải Dương - Mông Dương. Ảnh: Bùi My

Sau lễ ra quân, các đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tuần hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến người dân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải; ra quân thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đại úy Ngô Sông Thương - Đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong ngày đầu ra quân, tổ công tác tập trung kiểm tra về giấy phép lái xe, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển…

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ, xử lý tình trạng tài xế sử dụng rượu bia, ma túy. Trong buổi kiểm tra sáng 15/8, đa số tài xế chấp hành tốt các quy định.

Đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế container. Ảnh: Bùi My Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Ảnh: Bùi My

Anh Lê Văn Tuyến (lái xe tuyến Mông Dương - Hải Dương) chia sẻ, anh đã được phổ biến thông tin về đợt tổng kiểm tra, kiểm soát này qua các phương tiện truyền thông, mạng Internet. Anh cảm thấy việc kiểm tra, kiểm soát này rất tốt, để những người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách hiểu rõ trách nhiệm của mình hơn.

Trước đó, từ ngày 1 - 14/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở GTVT rà soát số lượng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.