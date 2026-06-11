Quảng Ninh sắp đón thêm 850 căn nhà ở xã hội, giá bán cao nhất 1,5 tỷ đồng/căn

Hàng trăm căn nhà ở xã hội tại Quảng Ninh sắp mở bán với giá 21,4 triệu đồng/m2

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội tại ô đất OXH-01 thuộc khu đô thị nằm trên địa bàn các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm của TP. Hạ Long trước đây (nay là phường Cao Xanh và Hà Lầm) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 5/7 đến 5/8.

Dự án do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư, cung cấp ra thị trường 850 căn hộ chung cư để bán. Giá bán được công bố ở mức 21,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với diện tích căn hộ dao động từ 51,1 - 70 m2, số tiền người mua phải chi trả ước từ 1,1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn.

Giá nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục leo thang, xuất hiện dự án hơn 21 triệu đồng/m2. Phối cảnh dự án: CĐT

Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5 ha. Công trình gồm một tòa chung cư cao 19 tầng, trong đó có 2 tầng khối đế, 17 tầng khối tháp cùng tầng tum kỹ thuật. Khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội này dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.400 cư dân.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 968 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đáng chú ý, đây không phải là dự án nhà ở xã hội duy nhất tại Hạ Long ghi nhận mức giá vượt mốc 20 triệu đồng/m2. Đơn cử, khu nhà ở xã hội tại phường Hà Tu do Công ty Hải Phát đầu tư có quy mô gần 1.000 căn hộ, giá dự kiến khoảng 22 triệu đồng/m2.

Một dự án khác cũng tại phường Hà Tu do liên danh Đầu tư Ngân Hà Quảng Ninh và Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn cầu phát triển có hơn 600 căn hộ, với giá bán dự kiến lên tới 23,6 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, ở giai đoạn trước, mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Quảng Ninh phổ biến trong khoảng 16 - 19 triệu đồng/m2.

Theo kế hoạch được Chính phủ giao, Quảng Ninh phải hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Hiện địa phương đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 18.000 căn hộ, cho thấy nguồn cung phân khúc này đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trên địa bàn.