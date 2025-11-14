Quảng Trị: Chuyển hồ sơ vụ học sinh bán trú nghi ngộ độc lên UBND tỉnh

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương vừa có buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án xử lý tập thể, cá nhân liên quan vụ việc học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy vào ngày 25/9/2025.
Qua xác minh, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy do ông Đỗ Văn Mỹ – Hiệu trưởng nhà trường làm đại diện theo pháp luật, đã để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tổ chức chế biến, cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh.
Cụ thể, bếp ăn của trường đã không bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, dẫn đến vụ ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe của hơn 40 học sinh.
Cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Đồng thời, sử dụng người trực tiếp chế biến không có chứng nhận tập huấn theo quy định.
Vào khoảng 16h30 ngày 25/9/2025, đơn vị cung cấp thực phẩm của trường chế biến món cá chim kho, sau đó 40 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân thường gây ngộ độc cấp tính.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định ông Đỗ Văn Mỹ chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và đã để 2 nhân viên bếp ăn chưa qua tập huấn đảm nhiệm việc chế biến món ăn.
Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, trong vụ việc này có nhiều yếu tố vượt quá thẩm quyền xử phạt của UBND xã, vì vậy đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh và chuyển hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. UBND xã đang phối hợp chặt chẽ với Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để đảm bảo quy trình xử lý khách quan, đúng căn cứ.
Liên quan trách nhiệm cá nhân, UBND xã Kim Ngân đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường, 2 lần để phục vụ kiểm tra, làm rõ. Bà Huế sẽ hết thời hạn đình chỉ lần 2 từ ngày 13/11.
Như Dân Việt đã thông tin, hàng chục học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món bánh tày. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, trùng khớp tác nhân gây ngộ độc trong vụ ngộ độc cá chim kho.
Một trường tiểu học ở Đà Nẵng vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh và các đơn vị liên kết, đề nghị không tặng hoa – quà dịp 20/11 để chuyển thành những phần quà thiết thực hỗ trợ giáo viên, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.