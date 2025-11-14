Quảng Trị: Chuyển hồ sơ vụ học sinh bán trú nghi ngộ độc lên UBND tỉnh

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương vừa có buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án xử lý tập thể, cá nhân liên quan vụ việc học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy vào ngày 25/9/2025.



Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nơi xảy ra sự việc.

Qua xác minh, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy do ông Đỗ Văn Mỹ – Hiệu trưởng nhà trường làm đại diện theo pháp luật, đã để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tổ chức chế biến, cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cụ thể, bếp ăn của trường đã không bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, dẫn đến vụ ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe của hơn 40 học sinh.

Cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Đồng thời, sử dụng người trực tiếp chế biến không có chứng nhận tập huấn theo quy định.

Vào khoảng 16h30 ngày 25/9/2025, đơn vị cung cấp thực phẩm của trường chế biến món cá chim kho, sau đó 40 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân thường gây ngộ độc cấp tính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định ông Đỗ Văn Mỹ chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và đã để 2 nhân viên bếp ăn chưa qua tập huấn đảm nhiệm việc chế biến món ăn.



Các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) đã trở lại học.

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, trong vụ việc này có nhiều yếu tố vượt quá thẩm quyền xử phạt của UBND xã, vì vậy đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh và chuyển hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. UBND xã đang phối hợp chặt chẽ với Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để đảm bảo quy trình xử lý khách quan, đúng căn cứ.



Liên quan trách nhiệm cá nhân, UBND xã Kim Ngân đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường, 2 lần để phục vụ kiểm tra, làm rõ. Bà Huế sẽ hết thời hạn đình chỉ lần 2 từ ngày 13/11.



Như Dân Việt đã thông tin, hàng chục học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món bánh tày. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, trùng khớp tác nhân gây ngộ độc trong vụ ngộ độc cá chim kho.