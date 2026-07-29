Quảng Trị: Mặt đường liên xã bị “xé toạc”, sụt lún nghiêm trọng cạnh dự án nạo vét hệ thống thoát lũ

U60 cưới vợ 38 tuổi qua một "lần đò", đêm tân hôn cô ấy đưa ra một điều kiện khiến tôi mất ngủ
Đêm đó tôi gần như thức trắng, trong đầu là đủ thứ suy nghĩ.
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Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, điểm sụt lún nằm trên tuyến đường liên xã qua địa bàn thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Hơn nửa mặt đường bị sụt lún, nứt kéo dài khoảng 50 m, chia cắt thành nhiều mảng lớn.
Một nửa mặt đường đã trượt hẳn xuống phía bờ sông Kiến Giang, tạo thành hố sụt sâu hơn 2 m, để lộ các lớp đất đá phía dưới. Hiện trường cho thấy nhiều vị trí tiếp tục có dấu hiệu nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu không được xử lý kịp thời.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.
Theo người dân sinh sống gần hiện trường, trước thời điểm xảy ra sụt lún, khu vực này đang triển khai dự án cải tạo, nạo vét hệ thống thoát lũ vùng hói Phú Thọ - Tân Lệ tại xã Lệ Thủy.
Sau khi tuyến đường xuất hiện các vết nứt lớn và sạt lở, hoạt động thi công đã được tạm dừng, toàn bộ máy móc, thiết bị cũng được di chuyển khỏi hiện trường. Việc sự cố xảy ra ngay cạnh công trình nạo vét khiến nhiều người dân lo lắng, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý đoạn đường để không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ sụt lún và đề xuất phương án xử lý.
Hiện chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng vẫn đang đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ sụt lún.
Theo quy định mới, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được tổ chức thống nhất, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng đang đề xuất lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại cấp xã.