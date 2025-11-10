Quảng Trị: Phân bổ 12,8 tỷ đồng khẩn trương sửa chữa tuyến đường liên thôn chằng chịt "ổ voi, ổ trâu"

Ngày 10/11, ông Thái Nam Sơn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, xác nhận UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phân bổ 12,8 tỷ đồng sửa chữa khẩn cấp tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ.

Hàng ngày, người dân xã Vĩnh Thủy phải “đánh vật” với con đường chi chít ổ voi, ổ trâu nối từ thôn Tiên Mỹ 2 đến thôn Thủy Ba Hạ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đây là 1 trong 58 công trình, dự án được bố trí vốn từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, nguồn hỗ trợ của các tỉnh bạn và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng số vốn của 58 công trình, dự án là 205 tỷ đồng, yêu cầu hoàn thành thi công trước ngày 31/8/2026.

Tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 qua thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị) có mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều vết hằn, lún sâu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thái Nam Sơn cho biết, việc UBND tỉnh Quảng Trị bố trí 12,8 tỷ đồng sửa chữa khẩn cấp tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thuỷ Ba Hạ có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, chính quyền xã đang gấp rút thực hiện các thủ tục để sớm thi công, hoàn thành công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại, mong mỏi của của người dân.

Trước đó ngày 14/10, Báo Dân Việt đăng bài viết: Quảng Trị: Người dân khổ sở vì ngày ngày “đánh vật” với ổ voi, ổ trâu trên tuyến đường liên thôn.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Trị bố trí vốn nâng cấp tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 qua thôn Thủy Ba Hạ, người dân kỳ vọng con đường sớm được sửa chữa để đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bài viết phản ánh tuyến đường từ thôn Tiên Mỹ 2 đi qua thôn Thủy Ba Hạ, thuộc xã Vĩnh Thủy dài hơn 3km bị bong tróc, chi chít ổ gà, ổ trâu; nắng thì bụi bay mù mịt, mưa lại ngập lút bánh xe. Cực chẳng đã, người dân phải góp tiền mua đất, đá vá đường, nhưng chỉ vài hôm, đâu lại vào đấy.

Ông Nguyễn Hữu Thiện – Trưởng thôn Thủy Ba Hạ, xác nhận tình trạng xe tải nặng chạy nhiều khiến mặt đường bị lún, tạo ra ổ gà, ổ trâu; kết hợp với mưa lũ khiến nước đọng lại, làm con đường hư hỏng nặng hơn. Nhiều người, trong đó có học sinh đã bị té ngã, nhẹ thì bẩn quần áo, nặng thì bị thương nặng.

Trước tình trạng này, UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 18,5 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường với quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5m.