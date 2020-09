Quốc gia cạn kiệt giấy chứng tử vì số người tử vong do Covid-19 tăng cao

Mexico là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 lớn thứ tư trên thế giới.

Theo SCMP, tính đến ngày 7.9, Mexico ghi nhận 67.000 ca tử vong vì Covid-19, xếp thứ tư trên thế giới về số ca tử vong, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Mexico hiện ghi nhận 630.000 ca nhiễm Covid-19, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận ở Mexico “thấp hơn nhiều so với con số thực tế”, do hạn chế trong xét nghiệm.

Trả lời trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Y tế Mexico, Hugo Lopez Gatell, nói nhiều địa phương đã cạn kiệt giấy chứng tử, bao gồm thủ đô Mexico City.

"Mexico City gần như hết sạch giấy chứng tử. Đây là một công việc khá căng thẳng", ông Gatell nói và cho biết giới chức cần tối đa 3 tuần để in ấn và gửi thêm giấy chứng tử đến một số địa phương.

Nhà chức trách đang nỗ lực bổ sung thêm giấy 1,1 triệu giấy chứng tử, phân phát cho các địa phương. Ông Gatell nói các giấy chứng tử mới sẽ đến tay nhiều địa phương vào ngày 10.9.

Dựa trên số liệu từ chính phủ, một báo cáo cho biết số người chết tại Mexico tăng đột biến trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay.

Mexico ghi nhận 122.765 trường hợp tử vong, bao gồm tất cả các nguyên nhân. Phần lớn trong số này là người ở độ tuổi từ 45 đến 65.

Trước số liệu đáng lo ngại trên, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador vẫn đánh giá cao chiến lược chống dịch của chính phủ.