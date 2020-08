Quốc gia chìm trong bất ổn phải cầu cứu ông Putin: Video "biển người" biểu tình ở thủ đô

Video: "Biển người" biểu tình đứng chật kín đường ở thủ đô của Belarus. Nguồn: RT

Hãng RT hôm 16/8 đưa tin, các phong trào chống chính phủ Belarus không có dấu hiệu lắng xuống khi hàng chục nghìn người đã tràn xuống đường biểu tình ở thủ đô Minsk cuối tuần qua. Vài giờ trước đó, một cuộc tập trung ủng hộ chính phủ đã được tổ chức tại đây.

Các cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở Belarus. Theo kết quả bầu cử, Tổng thống Belarus đương nhiệm Alexander Lukashenko sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ 6. Phe đối lập phản đối kết quả này, cáo buộc chính phủ gian lận trong bỏ phiếu. Một cuộc trấn áp của cảnh sát với phe đối lập khiến dư luận phẫn nộ, kéo theo nhiều cuộc biểu tình được tổ chức suốt tuần qua.

Tại cuộc biểu tình ở thủ đô Minsk hôm 15/8, người biểu tình tập trung xung quanh đài tưởng niệm cuộc chiến chống phát xít Đức, nằm gần bảo tàng chiến tranh, nơi có khoảng không gian rất rộng.

Hình ảnh thực tế cho thấy "biển người" đứng tràn ngập tại đài tưởng niệm, hô vang khẩu hiệu phản đối chính phủ Belarus.

Một số ước tính cho biết có khoảng 10 vạn người đã tham gia cuộc biểu tình. Đây là một quy mô ấn tượng của phe đối lập vì thủ đô Minsk chỉ có dân số khoảng 2 triệu người.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn cũng xuất hiện ở các thành phố khác ở Belarus như Grodno và Brest.

Đám đông biểu tình yêu cầu Tổng thống Lukashenko phải từ chức, đồng thời kêu gọi công lý cho các nạn nhân được cho là bị cảnh sát đánh đập tàn bạo hồi tuần trước.

Ông Lukashenko từ chối các lời kêu gọi xem xét lại kết quả bầu cử và nhiều lần gọi những người chỉ trích ông là những kẻ gây rối đang cố lật đổ ông trong một chiến dịch do thế lực ở nước ngoài "giật dây".

Trước đó vài giờ, một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ đã được tổ chức tại Minsk với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Ông Lukashenko xuất hiện để cảm ơn những người ủng hộ và tuyên bố sẽ không cúi đầu trước áp lực vì làm như vậy là từ bỏ Belarus.

Các phương tiện truyền thông của phe đối lập đưa tin, nhiều người bị bắt buộc phải tham gia cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ.

Trong bối cảnh phức tạp nêu trên, ông Lukasenko mới đây đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo truyền thông Nga, ông Lukashenko đã đồng ý để Nga can thiệp, duy trì an ninh nếu cần thiết. Báo Nga mô tả ông Lukashenko dành phần lớn thời lượng cuộc điện đàm để nói về vấn đề an ninh ở Belarus với ông Putin.

Ông Lukashenko cho rằng Belarus có quyền yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự theo quy định của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong đó Belarus và Nga đều là thành viên.