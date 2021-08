Quốc gia “không Covid-19” tính chuyện tái mở cửa biên giới

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12.8 công bố các bước hướng tới mở cửa trở lại sau khi một nhóm cố vấn độc lập khuyến nghị nới lỏng các hạn chế một cách thận trọng từ đầu năm tới, với điều kiện tất cả người dân đều có cơ hội được tiêm chủng, theo SCMP.

"Chúng ta sẽ có một cách tiếp cận thận trọng, sẽ khó duy trì chiến lược không ca nhiễm khi quốc gia tái mở cửa. Nhưng khi có một ca lây nhiễm trong cộng đồng, chúng ta sẽ dập dịch nhanh chóng", bà Adern nói.

Nhóm Cố vấn Y tế Công cộng về Covid-19 công bố báo cáo cho biết ban đầu nên giới hạn việc mở cửa trở lại đối với những người New Zealand đã tiêm vaccine đầy đủ. Những người này có thể có các chuyến đi ngắn ngày tới các quốc gia có nguy cơ thấp và trung bình.

Báo cáo không nêu rõ mục tiêu tiêm chủng và khuyến nghị New Zealand tiếp tục chiến lược “không Covid-19” ngay cả khi các biện pháp kiểm soát biên giới được nới lỏng.

Michael Plank, một giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Otago ở Wellington, dự đoán Thủ tướng Ardern sẽ có những quyết sách “hết sức thận trọng”.

“Một dấu mốc quan trọng sẽ là thời điểm mà tất cả người lớn và các thiếu niên tiêm đầy đủ hai mũi vaccine vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022”, ông Plank nói.

Chính phủ New Zealand sẽ cho phép người nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh vào nước này từ nơi có nguy cơ thấp, kể từ đầu năm 2022, mà không cần phải cách ly. Người đã tiêm chủng đến từ nơi có nguy cơ trung bình có thể phải tự cách ly.

Giống như một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á-Thái Bình Dương, như Úc, Trung Quốc, đặc khu hành chính Hong Kong và đảo Đài Loan, New Zealand phụ thuộc rất lớn vào việc kiểm soát chặt biên giới để ngăn Covid-19.

New Zealand là một trong số các quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất, với chỉ 26 ca. Đến nay, New Zealand ghi nhận 2.904 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.841 ca đã khỏi bệnh.

Cuộc sống của người dân New Zealand gần như đã quay trở lại bình thường. Sau sự suy thoái tồi tệ của đợt dịch năm ngoái, nền kinh tế New Zealand đã phục hồi mạnh mẽ, với GDP tăng 1,6% trong 3 tháng đầu năm 2021.

New Zealand đang đối mặt nguy cơ chịu sự cô lập, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch, giáo dục, do mới chỉ tiêm chủng đầy đủ được khoảng 20% dân số. Một bộ phận người dân New Zealand chưa cảm thấy sự cần thiết của việc tiêm vaccine và một số nơi coi Covid-19 không phải mối đe dọa hiện hữu.

Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng New Zealand Ardern đang đứng trước sức ép mở cửa. Tỉ lệ công chúng ủng hộ Công đảng hậu thuẫn bà Ardern đã giảm 10%, xuống còn 43%, nhưng vẫn cao hơn đảng đối lập Quốc gia, với tỉ lệ ủng hộ 29%, theo cuộc khảo sát diễn ra vào tháng trước.

Neil Carr, một giáo sư tại Đại học Otago ở New Zealand, nói ngành du lịch đang rất mong muốn Thủ tướng Adern tìm cách giúp hồi sinh. “Việc không có du khách quốc tế đến New Zealand đang tạo ra nhiều hệ quả tiêu cực”, ông Carr nói.