Quốc gia láng giềng với Nga chìm trong bất ổn, Tổng thống cầu cứu ông Putin

Ông Lukashenko (trái) là đồng minh thân cận lâu năm với ông Putin.

Belarus hiện đang chìm trong cuộc biểu tình và bất ổn lớn nhất kể từ khi ông Lukashenko lên nắm quyền năm 1994. Cảnh sát Belarus đã mạnh tay trấn áp biểu tình và ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Ông Lukashenko cũng bày tỏ quan ngại về việc NATO tập trung lực lượng quân sự ở Ba Lan và Lithuania – hai quốc gia láng giềng phía tây của Belarus.

Trong diễn biến phức tạp trên, ông Lukasenko đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Sputnik.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình về cuộc điện đàm, ông Lukasenko nói: “Sự thù địch chống lại Belarus ngày càng gia tăng. Chúng ta cần liên lạc với Tổng thống Nga Putin. Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Bởi vì đây là mối đe dọa không chỉ với Belarus”.

Theo truyền thông Nga, ông Lukashenko đã đồng ý để Nga can thiệp, duy trì an ninh nếu cần thiết. Báo Nga mô tả ông Lukashenko dành phần lớn thời lượng cuộc điện đàm để nói về vấn đề an ninh ở Belarus với ông Putin.

Người biểu tình đổ ra đường ở thủ đô Minsk, Belarus.

Ông Lukashenko cho rằng Belarus có quyền yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự theo quy định của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong đó Belarus và Nga đều là thành viên.

“Ông Putin đã đồng ý sẽ giúp đỡ chúng ta để đảm bảo an ninh cho Belarus, mỗi khi chúng ta yêu cầu”, ông Lukasenko trả lời trên truyền hình.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus đồng thuận rằng, không thể để thế lực bên ngoài lợi dụng tình hình bắt ổn ở Belarus để làm tổn hại quan hệ song phương giữa hai nước.

Về vấn đề an ninh biên giới phía tây với Ba Lan và Lithuania, ông Lukasenko thông báo sau cuộc điện đàm với ông Putin, rằng lữ đoàn đổ bộ đường không Belarus sẽ được bổ sung đến biên giới.

Biểu tình đang lan rộng ở Belarus sau kết quả bầu cử Tổng thống, công bố ngày 9.8. Ông Lukashenko tái đắc cử Tổng thống với 80% số phiếu bầu ủng hộ. Lãnh đạo đối lập Svetlana Tikhanovsakaya chỉ đạt 10% phiếu.

Sau kết quả kiểm phiếu, bà Tikhanovsakaya đã phải chạy sang Lithuania lánh nạn. Những người biểu tình cho rằng có gian lận trong bầu cử vì số phiếu bầu lãnh đạo đối lập quá thấp.