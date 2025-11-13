Quốc hội phê duyệt dự toán năm 2026 - Sẽ tăng lương và đầu tư đường sắt tỷ USD nối Trung Quốc

Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng cho phép cho phép dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để bảo đảm lương cơ sở, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, sử dụng tiết kiệm chi thường xuyên đầu tư trường học, tiết kiệm ngay 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sang Trung Quốc có tổng mức đầu tư ước 8,3 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm nay 19/12/2025.

Chiều 13/11, tiếp tục phiên làm việc tại Hội trường, Quốc hội tán thành đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2026.

Nghị quyết được thông qua được xác định, số thu NSNN là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.304.111 tỷ đồng.

Quốc hội cho phép sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi NSNN là 3.159.106 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương là 1.809.056 tỷ đồng đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chi ngân sách địa phương là 1.350.050 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Mức bội chi NSNN là 605.800 tỷ đồng tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách Trung ương là 583.700 tỷ đồng tương đương 4% GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỷ đồng tương đương 0,2% GDP. Tổng nhu cầu huy động của NSNN là 985.784 tỷ đồng.

Về điều hành NSNN năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương đã giao cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kết thúc năm 2025 không sử dụng hết, thực hiện thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương.

Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên NSNN năm 2025 (gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên NSNN giao đầu năm 2025 tăng thêm so với dự toán giao đầu năm 2024; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên NSNN 7 tháng cuối năm 2025) để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Giao Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn vốn này khi đủ điều kiện phân bổ theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về Ngân sách năm 2026

Cho phép chuyển nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 và nguồn tiết kiệm chi thường xuyên NSNN năm 2025 để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền chưa sử dụng hết trong năm 2025 sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện.

Về chính sách tiền lương, chính sách xã hội, năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Đặc biệt, Quốc hội giao Chính phủ từ năm 2026 được chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Tại dự toán NSNN năm 2026 tiết kiệm ngay 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.