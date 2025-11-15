Quốc lộ tan hoang sau mưa lớn, thầy trò Trà Leng vượt sạt lở trở lại trường

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 40B đoạn từ xã Trà My lên xã Trà Leng, TP Đà Nẵng vẫn còn hàng chục điểm sạt lở cũ và mới. Suốt dọc tuyến, từng mảng đất đá lớn đổ ập xuống lòng đường, nhiều vị trí bùn đất còn ướt sũng, cho thấy sạt lở xảy ra chỉ cách đây ít lâu.



Lực lượng chức năng phải chia thành nhiều mũi, liên tục huy động máy xúc, máy ủi để khơi thông từng đoạn, mở lối cho người dân và phương tiện. Ở nhiều khu vực, đất đá tràn thẳng qua đường, lao vào tận nhà dân, để lại hiện trường ngổn ngang. Mặt đường phủ kín lớp bùn nhão khiến các phương tiện buộc phải dừng lại, chờ lực lượng mở lối.



Nhiều đoạn trên Quốc lộ 40B vẫn có những điểm sạt lở còn ướt bùn gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển. Ảnh: T.T

Có những vị trí sạt lở kéo dài từ đỉnh núi xuống sát đường, tạo thành các “hàm ếch” nguy hiểm. Trên cao, những vệt nứt lớn xé sâu sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào. Trong suốt quá trình khắc phục, các tổ công tác của quân đội liên tục ra vào, mang theo nhu yếu phẩm hỗ trợ những hộ dân đang bị chia cắt.



Tại Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 2, thầy và trò vừa trở lại lớp sau 3 tuần tạm nghỉ để đảm bảo an toàn. Nhiều giáo viên cho biết dù được thông báo nghỉ, họ vẫn nơm nớp lo lắng không biết trường lớp có bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ kéo dài.



Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên bếp của trường chia sẻ: “Trời vừa đỡ mưa, ai cũng muốn vào trường xem tình hình. Thầy hiệu trưởng biết đường nguy hiểm nên ngăn, nhưng chúng tôi nóng ruột. Có điểm sạt lở, phải đi cùng bộ đội đang dùng cẩu thông đường mới qua được. Dù nguy hiểm, mọi người chỉ mong dọn dẹp sớm để khi học sinh trở lại có lớp học tươm tất.



Thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 2 đã quay trở lại trường học sau 3 tuần tạm nghỉ do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. Ảnh: T.T

Theo ông Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 2, trường có 397 học sinh. Do mưa bão kéo dài, nhiều tuyến đường vào thôn bản liên tục bị chia cắt, buộc nhà trường phải cho học sinh nghỉ gần một tháng để đảm bảo an toàn.



Dù đã mở lại trường, nhưng hiện nhà trường vẫn chưa đón đủ 100% số học sinh. “Nhiều em ở xa chưa thể đến lớp vì đường bị sạt lở nặng, cầu cống hư hỏng,” thầy Ngọc cho biết.







Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đón đủ 100% số học sinh do một số tuyến đường trong khu vực vẫn bị sạt lở nặng. Ảnh: T.T

Ngay sau khi bão tan, giáo viên được phân công đến từng làng, từng nhà để vận động học sinh trở lại trường. Nhiều thầy cô phải dẫn trò băng qua các điểm sạt lở, đi bộ quãng dài mới ra được đường chính.

Không chỉ giao thông chia cắt, nhiều học sinh còn chịu thiệt hại nặng nề: có em mất nhà do sạt lở, cuộc sống tạm bợ càng khiến việc đến trường thêm gian nan.