Khi nào được phép chuyển đất nông nghiệp sang đất ở?

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh cho hay, Khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng khi có quyết định cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau: Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất. Ảnh minh hoạ: PL

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Cũng theo luật sư Sơn, Khoản 3 Điều 121 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Như vậy, nếu chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, thì bắt buộc phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất (căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP).

Thủ tục và lệ phí khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, khoản 1, khoản 2 Điều 227 Luật Đất đai năm 2024 quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định của Luật này được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm quy định thì hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại mục I phần III ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025).

Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất làm đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất dai.

Thời hạn giải quyết

Đối với thời hạn giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, theo quy định không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Nộp nghĩa vụ tài chính: Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất hoặc lệ phí trước bạ (nếu có), được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 156 Luật Đất đai năm 2024 được hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 7, khoản 1,2 Điều 35 Nghị định 103/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Cụ thể: Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 121 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất cho thời gian sử dụng đất còn lại;

Nộp tiền thuê đất hằng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Lưu ý quan trọng khi thực hiện chuyển đổi

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng đưa ra lưu ý, không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nếu vi phạm, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định rõ việc xử phạt đối với hành vị sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tùy từng trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt tiền khác nhau, trường hợp cao nhất sẽ bị xử phạt với mức phạt lên đến 200.000.000 đồng.

Đất đang có tranh chấp, bị kê biên, hoặc nằm trong quy hoạch công trình công cộng thì không đủ điều kiện chuyển đổi.

Sau khi được phép chuyển mục đích, người dân phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng (nếu có), tránh vi phạm trật tự xây dựng.

Trường hợp chuyển mục đích trái phép nhưng sau đó được xem xét phù hợp quy hoạch, người dân vẫn phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất và tiền phạt vi phạm hành chính, không được hợp thức hóa miễn phí.

Người dân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở phải xin phép theo Điều 121 Luật Đất đai 2024. hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 123/2024/NĐ-CP.