Quy định mới nhất về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

UBND cấp tỉnh quyết định cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hành nghề y

Theo Điều 7 Nghị định 148/2025/NĐ-CP, việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy định về cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh tại Nghị định 148/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: Huỳnh Xây.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cụ thể:

Cấp mới giấy phép hành nghề: Thực hiện theo Phần 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Cấp lại giấy phép hành nghề: Thực hiện theo Phần 3 Phụ lục II.

Gia hạn giấy phép hành nghề: Thực hiện theo Phần 4 Phụ lục II.

Điều chỉnh giấy phép hành nghề: Thực hiện theo Phần 5 Phụ lục II.

Đình chỉ hành nghề: Thực hiện theo Phần 6 Phụ lục II.

Thu hồi giấy phép hành nghề: Thực hiện theo Phần 7 Phụ lục II.

Trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề quy định tại Phần 2 Phụ lục II Nghị định 148/2025/NĐ-CP. Ảnh: Phi Long.

Trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 148/2025/NĐ-CP, quy định về việc cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/12/2026:

Áp dụng đối với bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo khoản 1–4 Điều 130 Nghị định 96/2023/NĐ-CP (trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử) và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài, thời hạn được tính 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

Từ ngày 01/01/2027:

Áp dụng với cùng các chức danh nêu trên, nhưng hồ sơ thực hiện theo khoản 1–5 Điều 14 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết trong 30 ngày. Nếu không cấp, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài, thời hạn xử lý tính từ ngày có kết quả xác minh.

Đối với lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền:

Nộp 01 bộ hồ sơ theo khoản 1–6 Điều 22 Nghị định 96/2023/NĐ-CP (trực tiếp, qua bưu chính hoặc môi trường điện tử) và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu từ chối cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài, thời hạn xử lý là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

Nghị định 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định: Việc cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh. Người đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến). Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; trường hợp có yếu tố nước ngoài, thời hạn tính từ ngày có kết quả xác minh. Quy định này áp dụng đối với bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện; cùng lương y, người có bài thuốc hoặc phương pháp gia truyền.