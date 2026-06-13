Quy định mới về chất lượng dịch vụ viễn thông: Người dùng Việt Nam hưởng lợi gì?

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BKHCN quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT trước đây.

Theo quy định mới, có 4 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc phải thực hiện quản lý chất lượng, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (sử dụng công nghệ FTTH/xPON và modem cáp truyền hình); dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động 4G; và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động 5G.

Từ 15/7, quy định mới về chất lượng dịch vụ viễn thông chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý, việc đưa dịch vụ Internet di động 5G vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng được xem là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển hạ tầng số tại Việt Nam. Khi các nhà mạng đẩy mạnh thương mại hóa 5G, yêu cầu về chất lượng dịch vụ sẽ giúp người dùng được tiếp cận các kết nối ổn định, minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất.

Theo Thông tư, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, việc quản lý chất lượng sẽ thực hiện theo các quy định mới tương ứng. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm tính linh hoạt, đồng bộ với sự phát triển nhanh của công nghệ và thị trường viễn thông.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet di động 5G, Thông tư quy định phải hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ trong thời hạn 60 ngày kể từ khi văn bản có hiệu lực. Đây được xem là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước giám sát việc cung cấp dịch vụ, đồng thời tạo sự minh bạch đối với người sử dụng.

Việc ban hành danh mục mới cũng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực viễn thông trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh việc mở rộng hạ tầng và phổ cập các dịch vụ số, công tác quản lý chất lượng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng và tăng cường năng lực cạnh tranh của thị trường viễn thông.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao, các dịch vụ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng, việc siết chặt quản lý chất lượng đối với các dịch vụ viễn thông thiết yếu được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người dùng Việt, quy định mới còn tạo động lực để các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng mạng lưới và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tới.