Quy định về tội danh khởi tố vụ lật cano ở biển Cửa Đại làm 17 người chết

Bắt giam lái cano vụ tai nạn ở biển Cửa Đại làm 17 người chết

Liên quan vụ lật cano ở biển Cửa Đại làm 17 người chết, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, nghề nghiệp thuyền trưởng) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với thuyền trưởng Lê Sen. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 26/2/2022, cano Phương Đông, số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở theo 39 người gồm 36 khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên (gồm thuyền trưởng Lê Sen và 2 thuyền viên) đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An) vào đất liền.

Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại, TP Hội An khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị lật chìm, hậu quả 17 người chết.

Sau đó công an tỉnh đã áp dụng biện pháp cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với thuyền trưởng Lê Sen.

Tháng 6/2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Tội danh có mức phạt cao nhất là 15 năm tù

Sau thông tin này, bạn đọc đặt câu hỏi, Bộ luật hình sự hiện hành quy định thế nào về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy được quy định tại Điều 272 Bộ luật hình sự 2015.

Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy là không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Việc xác định hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ phải căn cứ vào Luật giao thông đường thuỷ nội địa.

Theo bà Thơ, chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, nhưng chỉ những người điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy mới có thể phạm tội này.

Người điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ là người trực tiếp điều khiển các phương tiện như tàu, thuyền có động cơ hoặc không có động cơ, bè mảng, các cấu trúc nổi được sử dụng vào mục đích giao thông, vận tải hoặc kinh doanh dịch vụ trên đường thủy nội địa.

Người vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy thực hiện hành vi với lỗi vô ý, có thể là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.

Vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Vô ý vì cẩu thả là trường hợp người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Đặc biệt, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm, người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp hậu quả nghiêm trọng xảy ra, ví dụ như làm chết người.

Về hình phạt, theo vị luật gia cho biết, Điều 272 quy định, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác như làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 100 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu làm chết 2 người; Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng… sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trường hợp làm chết 3 người trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên… sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Như vậy, sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.