Quỹ Hỗ trợ nông dân rót vốn giúp nông dân huyện Xuyên Mộc hồi sinh vườn tiêu, phát triển đàn dê

Có vốn đầu tư trồng tiêu, nuôi dê

Đầu tháng 7/2022, 20 hộ nông dân trên địa bàn xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc đã được Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ HTND. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng đầu tư mua sắm thiết bị, phân bón, con, cây giống... để phát triển mô hình nuôi dê và chăm sóc cây tiêu. Theo các hội viên, sau đại dịch Covid, đời sống kinh tế của nông dân gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn này là "đòn bẩy" hỗ trợ nông dân tái sản xuất.

Ông Lê Văn Đức - nông dân xã Bàu Lâm cho biết, năm 2021, hồ tiêu mất mùa, lại vào thời điểm dịch Covid-19 nên khó tiêu thụ, không bán được, khiến ông cạn vốn để tái đầu tư cho vụ tiếp theo. "Với 50 triệu đồng vay từ Quỹ HTND, chúng tôi có thêm tiền để mua thuốc, phân bón chăm sóc cây trồng nâng cao năng suất, chất lượng. Không có nguồn vốn này, chúng tôi không biết lấy tiền đâu để đầu tư tái sản xuất vụ tiếp theo" - ông Đức chia sẻ.

Mô hình nuôi dê của gia đình bà Nguyễn Thị Nga (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: H.P

Cách đây gần 2 tháng, gia đình bà Trần Thị Nhung (ở xã Hòa Hiệp) nhận được nguồn vốn vay từ Quỹ HTND huyện để phát triển đàn dê thương phẩm. Theo bà Nhung, nguồn vốn đến rất kịp thời để gia đình bà đầu tư thêm con giống cho vụ nuôi mới. "Có tiền, gia đình tôi đã mua thêm con giống và thức ăn, thuốc men cho đàn dê. Sau gần 1 tháng, đàn dê khỏe mạnh, phát triển tốt, tôi vui lắm. Hy vọng vụ nuôi này dê ổn định, được giá, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi để kinh tế gia đình ổn định hơn" - bà Nhung nói thêm.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Theo Hội ND huyện Xuyên Mộc, ngoài nguồn ngân sách của huyện, Hội ND đã tranh thủ các nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn vận động để hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế. Theo đó, đơn vị đã phối hợp Quỹ HTND tỉnh giải ngân 12 dự án với tổng số tiền 6,448 tỷ đồng cho 125 hộ, thu hồi 4 dự án đến hạn và thẩm định 3 dự án tại các xã Bông Trang, Phước Thuận và Tân Lâm.

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND huyện, Hội đã giải ngân dự án chăm sóc điều cho 9 hộ với số tiền 450 triệu đồng; từ nguồn vận động cơ sở đã giải ngân 3 dự án với số tiền gần 229 triệu đồng cho 9 hộ.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện Xuyên Mộc cũng kiểm tra tình hình hoạt động nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội của tổ chức tiết kiệm và vay vốn do Hội ND quản lý. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của các chương trình do Hội ND huyện Xuyên Mộc quản lý là hơn 227,5 tỷ đồng cho 5.253 hộ vay.

Ông Dương Tấn Linh - Chủ tịch Hội ND huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay các dự án vay vốn của Quỹ HTND trên địa bàn huyện đã và đang mang lại hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương và hướng tới thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới nâng cao.

"Để tiếp tục quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ HTND, Hội ND huyện Xuyên Mộc thường xuyên tập huấn cho cán bộ quản lý nắm chắc nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn, đồng thời lồng ghép nhiều chương trình, tiếp cận nhiều nguồn vốn khác để ngày càng giúp được nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập" - ông Linh thông tin thêm.