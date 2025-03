Nuôi thủy sản ở Hải Hà (Quảng Ninh) chắn luồng thủy nội địa Quốc gia: Di dời 2 bè, bố trí vị trí nuôi mới

Anh Hoàng Văn Hòa (xã Cái Chiên) là chủ của các bè mảng nuôi hàu cho biết, sau khi UBND huyện Hải Hà xuống kiểm tra đã yêu cầu gia đình anh di dời 2 bè hàu phía ngoài cùng (gần Cửa Tiếu) để đảm bảo đi lại cho tàu thuyền ra vào.

"Nếu huyện kiểm tra có chồng lấn yêu cầu di chuyển chúng tôi chấp hành thôi nhưng phải gia hạn khoảng 4-5 tháng để thu hoạch xong hàu trên các bè nuôi. Nếu khu vực nuôi đó có chồng lấn chúng tôi nuôi trồng cũng không yên tâm vì tàu bè rất dễ va vào gây thiệt hại. Chúng tôi cũng đang chờ phía UBND huyện thông tin cụ thể việc có hỗ trợ chi phí cho người dân hay không? Vì di chuyển bè hàu cũng gây thiệt hại cho chúng tôi không ít", anh Hòa cho biết.

Còn theo thông tin mới nhất từ Chi cục đường thủy khu vực 1, qua kiểm tra tuyến luồng ngày 3 và 4/3, thực tế tình trạng nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng chạy tàu tại khu vực từ Km 24+000 (Bến phà Cái Chiên) đến Km 37+000 (Cửa Tiểu) vẫn chưa được giải quyết, thậm chí các hộ dân còn thả bè mảng, dụng cụ nuôi trồng thủy sản chiếm luồng nhiều hơn.

Cửa Tiếu thuộc vùng biển huyện Hải Hà nơi các tàu vận tải thường xuyên di chuyển qua lại trên tuyến luồng thủy Quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng chạy tàu trên luồng đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái-Vân Đồn-Cẩm Phả (đoạn từ Km 24+000 đến Km 37+000) vẫn diễn biến phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Hải Hà quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi địa phương theo quy định tại điều 100, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại địa phương theo quy định tại điều 13, Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản liên quan đến đường thủy nội địa quốc gia tại khu vực chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình không thuộc kết cấu hạ tầng ĐTNĐ trên ĐTNĐ tại điều 36, điều 37, điều 38, điều 41…, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Hiện gia đình anh Hòa đã được huyện Hải Hà bố trí vị trí nuôi mới, di dời 2 bè phía ngoài cùng, các bè còn lại chờ thu hoạch xong khoảng 4-5 tháng sau mới di chuyển.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã có bài viết "Huyện Hải Hà (Quảng Ninh): Quy hoạch nuôi thủy sản chắn luồng đường thủy nội địa Quốc gia" phản ánh tình trạng nhiều tàu thuyền thường xuyên vận tải hàng hóa qua lại trên tuyến luồng thủy Quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí mắc cạn hoặc đâm vào bè hàu vì tình trạng các bè nuôi hàu ở gần khu vực Cửa Tiểu (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) chắn hết cả lối đi.

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều chủ tàu, Phòng An toàn Đường thủy số 3 và Công ty Đường sông số 2 đã trực tiếp kiểm tra hiện trường xác minh được HTX thủy sản Biển xanh của anh Hoàng Văn Hòa có địa chỉ tại xã Cái Chiên là chủ của các bè mảng nuôi hàu nằm trong phạm vi luồng chạy tàu.

Ngày 16/2/2025 Phòng An toàn Đường thủy số 3 đã trực tiếp mời anh Hòa làm việc tại buổi làm việc anh Hòa cho biết là được địa phương cho phép sử dụng không gian biển để nuôi trồng thủy sản tại khu vực trên theo quy hoạch.

Trả lời báo chí, ông Đinh Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên, huyện Hải Hà cho biết, HTX thủy sản Biển xanh nuôi trồng thủy sản đã được chính quyền địa phương cấp phép và nằm trong khu quy hoạch theo QĐ 516/QĐ-UBND huyện Hải Hà ngày 6/2/2024.

Còn việc người dân phản ánh việc nuôi trồng gây nguy hiểm cho tàu đi qua, UBND xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra và đối chiếu bản đồ quy hoạch thì hiện HTX này không vượt so với giấy phép được cấp. Trước mắt UBND xã đã yêu cầu HTX Biển Xanh khẩn trương trang bị các phao tiêu, biển cảnh báo để cho các phương tiện thủy đi qua được biết tránh va chạm vào khu vực lồng bè.