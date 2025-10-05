Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Quỹ nhà đất tái định cư ở TP.HCM, nơi thiếu để phân bổ, nơi không sử dụng hết vẫn muốn giữ lại… bỏ không

Hoàng Hưng Chủ nhật, ngày 05/10/2025 10:11 GMT+7
Báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, có nhiều khó khăn khi phối hợp quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư. Có địa phương dù chưa sử dụng hết quỹ căn hộ, nền đất tái định cư được phân bổ, nhưng đều muốn giữ lại
Ngày 3/10, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất: "Giải pháp quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.HCM, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được áp dụng".

Quỹ căn hộ và nền đất tái định cư không sử dụng hết

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, quá trình phối hợp với các Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, thuộc TP Thủ Đức và các quận – huyện, thuộc TP.HCM cũ (hiện nay trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết.

Đặc biệt, trong các khó khăn, liên quan đến quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư công, Sở Xây dựng nhận thấy các ban bồi thường giải phóng mặt bằng, dù chưa, hoặc không sử dụng hết quỹ căn hộ và nền đất tái định cư được phân bổ. Nhưng, các ban đều muốn giữ lại số căn hộ (nền đất) dôi dư, để tiếp tục sử dụng cho các dự án đầu tư công khác.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM đã chủ trương sẽ đưa ra bán đấu giá. Ảnh: T.L

Trong khi đó, sau sáp nhập, bộ máy chính quyền phường, xã mới đi vào hoạt động, nên tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng căn hộ (nền đất) phục vụ tái định cư, tiến độ dự kiến sử dụng… của những căn hộ dôi dư, chưa rõ ràng; thậm chí, có nơi không còn nhu cầu sử dụng.

Theo một số UBND phường, xã, đến thời điểm hiện nay, do địa bàn các phường, xã vừa được thành lập nên chưa thể nắm rõ tình hình giải quyết tái định cư trước đây, chưa xác định chính xác nhu cầu tái định cư trong các dự án trong tương lai...

Theo số liệu thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, trước khi sáp nhập, UBND TP.HCM đã chấp thuận phân bổ cho UBND TP Thủ Đức và 21 quận – huyện số lượng 5.467 căn hộ và nền đất (3.552 căn hộ và 1.915 nền đất).

Một thực tế, tại nhiều địa phương thuộc TP.HCM trước khi sáp nhập, vẫn có nơi giữ lại không ít nhà, đất tái định cư dôi dư, chưa phân bổ. Ảnh: T.L

Thế nhưng, trên thực tế, phần lớn các địa phương có tỷ lệ (%) bố trí thấp trên số lượng nhà đất đã được phân bổ. Cụ thể: Có 2/22 địa phương sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư đạt tỷ lệ trên 50%; có 9/22 địa phương sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư đạt tỷ lệ từ 20% - 50%; có 11/22 địa phương sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư đạt tỷ lệ dưới 20%, trong đó, có 10 địa phương sử dụng dưới 10%. Như vậy, đa số các đơn vị sử dụng không quá 30% số liệu căn hộ được phân bổ theo yêu cầu.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng được UBND TP.HCM giao quản lý 11.132 căn hộ và nền đất (8.933 căn hộ và 2.199 nền đất), thuộc tài sản công phục vụ tái định cư. Trong số đó, có 4.823 căn hộ và nền đất đã có chủ trương bán đấu giá. UBND TP.HCM phân bổ 5.785 căn hộ và nền đất cho địa phương phục vụ tái định cư, tạm cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Số còn lại 524 căn hộ và nền đất chưa phân bổ.

Thêm nghịch lý, có một số hộ dân phường An Phú, TP.HCM (cũ) thuộc diện bị giải tỏa,  không nhận căn hộ chung cư, mà đòi tái định cư bằng nền đất. Ảnh: H.H

Hiện nay, tình hình bố trí sử dụng 5.785 căn hộ và nền đất (3.994 căn hộ và 1.791 nên đất) đã được phân bổ như sau: Đã bố trí sử dụng 624 căn hộ và nền đất; chưa bố trí 5.161 căn hộ và nền đất.

Như vậy, tổng số quỹ nhà, đất còn lại chưa sử dụng là 5.685 căn hộ và nền đất (3.857 căn hộ và 1.828 nền đất), không bao gồm 4.823 căn hộ và nền đất đã có chủ trương đấu giá.

Nhu cầu về nhà, đất tái định cư vẫn rất lớn

Mặc dù vậy, trước tình hình TP.HCM đang triển khai nhiều dự án đầu tư công, trọng điểm (bao gồm cả công tác di dời chung cư hư hỏng nặng), việc giải tỏa với quy mô rất rộng, thì nhu cầu về nhà, đất tái định cư, tạm cư là rất lớn. Ngoài 253 dự án đã được phân bổ sử dụng quỹ căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư, sắp tởi, dự kiến nhu cầu cần thêm khoảng 2.215 căn hộ, nền đất cho tái định cư.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B đã được phân bổ cho người dân bị giải tỏa. Ảnh: H.H

Cụ thể: Dự án Quốc lộ 13 (220 căn, nền), mở rộng Quốc lộ 1 (539 căn, nền), cầu đường Bình Tiên (159 căn, nền), quốc lộ 22 (457 căn, nền), rạch Văn Thánh (749 căn, nền), đường D3 (39 căn, nên) và kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (52 căn, nền).

Nhằm khắc phục tình trạng bất cập nơi thừa, nơi thiếu của quỹ nhà, đất tái định cư nêu trên, ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: "Sở Xây dung sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM chủ trương phân bổ quỹ nhà ở, đất ở, thuộc tài sản công phục vụ tái định cư giai đoạn 2025-2027. Theo phương thức, chỉ phân bổ sử dụng riêng căn hộ, nền đất thuộc tài sản công, phục vụ tái định cư; đáp ứng không quá 40% trên tổng số nhu cầu tái định cư của địa phương".

Đồng thời, dành một số căn hộ, nền đất thuộc tài sản công phục vụ tái định để phân bổ sử dụng chung cho các dự án đầu tư công, theo từng khu vực.

"Với điều kiện là cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi thường, chỉ được phép sử dụng các căn hộ sử dụng chung này, sau khi đã sử dụng hết số lượng căn hộ đã phân bổ sử dụng riêng", ông Trần Sĩ Nam cho biết thêm.

