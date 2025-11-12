Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 12/11/2025 09:00 GMT+7

Quy Nhơn đẹp lạ qua flycam, chả trách lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới

Dũ Tuấn - Dũng Nhân Thứ tư, ngày 12/11/2025 09:00 GMT+7
Từ góc nhìn flycam, Quy Nhơn hiện lên như dải lụa xanh mềm mại nằm giữa núi và biển, nơi những con đường ôm lấy làn nước trong veo, hàng dừa nghiêng mình đón gió. Và giờ đây, Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) - nay là tỉnh Gia Lai, vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet vinh danh trong top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.
Từ trên cao nhìn xuống, Quy Nhơn như một nốt nhạc trầm giữa bản giao hưởng ồn ào của du lịch hiện đại. Một phố nhỏ, nhưng dũng cảm giữ cho mình quyền được bình yên. Một vùng đất, nơi biển là của mọi người, và hạnh phúc được chia sẻ trong từng hơi thở của gió, của sóng, của lòng người.
Những thước phim flycam lướt qua Quy Nhơn vào buổi sớm khiến ai cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn. Ánh mặt trời phản chiếu lên sóng biển Xuân Diệu, những công viên xanh chạy dọc theo bờ cát, quảng trường Nguyễn Tất Thành mở rộng hướng ra khơi xa, tất cả tạo nên khung cảnh hiếm nơi nào có được: yên bình, nhẹ nhàng và thư thái.
Giữa danh sách 25 điểm đến trải dài từ Brazil, Mexico đến Ireland, Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam được Lonely Planet chọn mặt gửi tên. Lý do? Theo tạp chí này, sức hấp dẫn của Quy Nhơn không nằm ở sự sôi động hay xa hoa, mà chính là “bầu không khí thư thái, quyến rũ và thân thiện đến lạ kỳ”. Là điểm đến du lịch song Quy Nhơn luôn mang đến cảm giác thân thiện cho du khách, không có những ồn ào, vội vã. Những công viên xanh chạy dọc ôm sát bờ biển, tản bộ dọc theo con đường được chăm chút cẩn thận dưới hàng cọ, thưởng thức hải sản tươi ngon và kết thúc buổi tối tại một quán cocktail ấm cúng hoặc quầy bar bên biển.
Từng bước chân dọc các tuyến đường ven biển như Xuân Diệu hay An Dương Vương, người ta có thể cảm nhận rõ nét “hạnh phúc khác biệt” mà Quy Nhơn tạo dựng suốt nhiều năm qua. Không một hàng rào chắn lối ra biển, không khu nghỉ dưỡng chiếm dụng bờ cát. Toàn bộ “đất vàng” ven biển, vốn có thể thành khu đô thị đắt đỏ, được chính quyền tỉnh Bình Định cũ dành lại cho cộng đồng: công viên, quảng trường, không gian xanh.
Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, từng nhiều lần nhấn mạnh: “Biển là của cộng đồng. Người dân không thể vất vả tìm đường ra biển. Chúng ta làm du lịch, nhưng phải để ai cũng được xuống biển, được hít thở gió trời”. Chính tư duy “đặt con người ở trung tâm”, cùng sự kiên định trong quy hoạch, đã tạo nên bản sắc Quy Nhơn, nơi mọi người, dù giàu hay nghèo, đều có quyền tận hưởng không gian biển. 
Ít ai biết, để có con đường ven biển Xuân Diệu đẹp như tranh hôm nay, tỉnh Bình Định từng trải qua hành trình gian nan: giải tỏa và di dời hơn 2.500 hộ dân. Một quyết định “tốn kém” nhưng được ủng hộ, bởi mục tiêu duy nhất, tạo không gian cộng đồng ven biển.
Các công trình được yêu cầu thụt lùi vào trong, mật độ xây dựng thấp, đổi lại là không gian thoáng đãng, cảnh quan hài hòa. Đó là “cái giá” xứng đáng để Quy Nhơn có được diện mạo thân thiện và đáng sống.
Trong khi nhiều thành phố biển khác đối mặt nguy cơ “bê tông hóa”, Quy Nhơn vẫn giữ được nhịp sống nhẹ nhàng, thư thái và trầm lắng. Những hàng dừa vẫn rì rào trong gió, những quán nhỏ ven biển vẫn đủ chỗ cho du khách thưởng thức hải sản tươi, nhâm nhi ly cocktail khi hoàng hôn buông xuống.
Không resort lấn biển, không bờ kè cao ngất, chỉ là sự kết nối tự nhiên giữa con người và đại dương. Hai lần được vinh danh là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, Quy Nhơn không chỉ đẹp vì cảnh quan, mà còn bởi tình người. Người dân nơi đây yêu thành phố, yêu biển, và tự nguyện giữ gìn môi trường như chính ngôi nhà của mình.
Cách họ mỉm cười, chào hỏi du khách, hay đơn giản là chia sẻ câu chuyện về cá tươi, về gió nồm, cũng khiến du khách cảm nhận một điều: hạnh phúc ở đây thật gần gũi và bình dị.
Chín năm trước, khi một doanh nghiệp từng đề xuất đến 2 thời kỳ Chủ tịch UBND tỉnh, xin xây khu đô thị - resort lấn biển 300ha tại Quy Nhơn, nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Định khi ấy đã kiên quyết từ chối, bởi đây là kế hoạch "điên rồ", nhằm bê tông hóa bãi biển Quy Nhơn.
Quyết định được xem là “đi ngược dòng”, nhưng chính sự “ngược dòng” ấy đã giúp Quy Nhơn giữ được linh hồn của mình. Không phát triển bằng mọi giá, mà chọn phát triển bền vững, nhân văn, đó là lựa chọn làm nên sự khác biệt.
Cách trung tâm Quy Nhơn 24km về phía Đông, đảo Nhơn Châu, hay còn gọi Cù Lao Xanh, vẫn giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ, tách biệt với nhịp sống vội vã nơi đất liền. Với diện tích hơn 365ha, đảo Cù Lao Xanh là nơi sinh sống của cư dân ba thôn là thôn Đông, thôn Tây và thôn Trung - những cộng đồng gắn bó với biển cả qua bao thế hệ. Chưa bị "đánh thức" hoàn toàn bởi dòng chảy du lịch đại trà, Cù Lao Xanh dần trở thành điểm đến yêu thích của những ai tìm kiếm sự bình yên và vẻ đẹp nguyên bản. 
Nơi đây quyến rũ bởi bãi biển cát trắng trải dài, nước biển trong xanh, lý tưởng cho những ngày trốn phố, hòa mình vào thiên nhiên thuần khiết. Không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt mỹ, Cù Lao Xanh còn lưu giữ những công trình mang dấu ấn lịch sử và biểu tượng tinh thần mạnh mẽ như ngọn hải đăng trăm tuổi vững chãi trên đỉnh núi, cột cờ Tổ quốc sừng sững giữa nền trời hay bãi đá Thảo Nguyên đầy chất thơ. 
Tất cả góp phần tạo nên một Cù Lao Xanh vừa nên thơ vừa kiêu hãnh. Cuộc sống ở Nhơn Châu trôi chậm bình lặng, một nhịp sống hiếm có trong thời đại số. Chính sự tĩnh lặng ấy lại là điều níu chân du khách.
Hôm nay, khi Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới, nhiều người nhớ lại hành trình của một vùng đất kiên định với triết lý: “Làm du lịch để cộng đồng hạnh phúc”.
Bên cạnh cảnh quan và văn hóa, Quy Nhơn đang dần trở thành trung tâm khoa học, trí tuệ nhân tạo, nơi du khách không chỉ “ngắm cảnh, ăn ngon, ngủ yên”, mà còn được trải nghiệm công nghệ và tri thức trong không gian xanh, sạch, hiền hòa.

“Khi Quy Nhơn vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet (Australia) bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, các địa phương càng phải thường xuyên phối hợp để tiếp tục xây dựng và nâng tầm thương hiệu “Quy Nhơn” trên bản đồ du lịch thế giới. Trong điều hành, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không được có tư duy “nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

