Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?