Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến thế giới, Gia Lai làm chủ nhà Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai làm chủ nhà Năm Du lịch quốc gia 2026

Ngày 13/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất việc tỉnh Gia Lai sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Gia Lai nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Theo đề xuất của tỉnh, Năm Du lịch quốc gia 2026 mang chủ đề: “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”, thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, văn hóa và thiên nhiên, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) mang vẻ đẹp bình yên. Ảnh: Dũng Nhân.

Tỉnh Gia Lai sở hữu “viên ngọc” du lịch, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), vừa được Tạp chí du lịch Lonely Planet (Australia) đưa vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, bên cạnh những địa danh nổi bật như Brazil, Mexico hay Ireland.



Góc đầm Thị Nại ở Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Theo tạp chí này, sức hấp dẫn của Quy Nhơn không nằm ở sự sôi động hay xa hoa, mà chính là “bầu không khí thư thái, quyến rũ và thân thiện đến lạ kỳ”.

Gia Lai sở hữu Quy Nhơn - điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Dũng Nhân.

Tại Quy Nhơn, những công viên xanh chạy dọc ôm sát bờ biển. Toàn bộ “đất vàng” ven biển Quy Nhơn được chính quyền tỉnh Bình Định trước đây, dành lại cho cộng đồng: công viên, quảng trường, không gian xanh.

Cù Lao Xanh - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, từng nhiều lần nhấn mạnh: “Biển là của cộng đồng. Người dân không thể vất vả tìm đường ra biển. Chúng ta làm du lịch, nhưng phải để ai cũng được xuống biển, được hít thở gió trời”.

Vẻ đẹp hùng vĩ ở núi rừng Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Để có con đường ven biển Xuân Diệu đẹp như tranh hôm nay, tỉnh Bình Định từng giải tỏa và di dời hơn 2.500 hộ dân.

Các công trình được yêu cầu thụt lùi vào trong, mật độ xây dựng thấp, đổi lại là không gian thoáng đãng, cảnh quan hài hòa. Đó là “cái giá” xứng đáng để Quy Nhơn có được diện mạo thân thiện và đáng sống.

Sau khi sáp nhập, Gia Lai sở hữu tiềm năng du lịch toàn diện, kết hợp giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn với du lịch sinh thái, văn hóa Tây Nguyên, hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam.