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Theo bài báo, ông Zelensky đang mở ra một mặt trận mới, trong đó Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các tàu do Iran thuê. Điều này không có có lợi cho cả Mỹ lẫn Iran.

Và Tổng thống Putin chắc chắn sẽ không dung thứ cho hành động như vậy. Áp lực buộc ông Putin phải giáng đòn mạnh hơn nữa vào Ukraine nhằm phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng và sản xuất vũ khí của nước này đang gia tăng mỗi ngày. Giờ đây mối đe dọa từ Biển Caspi sẽ được cả Trump và Putin coi như một cái gai trong mắt cả hai bên.

Ông Zelensky đang tuyệt vọng và quyết tâm bằng mọi giá biến cuộc chiến Ukraine thành một cuộc chiến toàn cầu thực sự, vì ông tin rằng đây là con đường sống còn của mình, và việc tấn công những con tàu như vậy được xem là một đòn kép nhằm cả vào Nga và Iran - bài báo viết.



Theo tác giả cảnh báo, để đạt được mục tiêu này, ông Zelensky đang thực hiện những hành động hoàn toàn phi logic, những hành động sẽ không giúp ích gì cho Kiev trong cuộc đối đầu với Nga, mà chỉ làm gia tăng leo thang căng thẳng toàn cầu.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhà lãnh đạo chính quyền Kiev đang nhanh chóng mất đi sự ủng hộ trong nước.

Theo một nghiên cứu của Ipsos, người dân Ukraine tin tưởng cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny, chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, và thậm chí cả võ sĩ quyền Anh người Ukraine Oleksandr Usyk hơn là nhà lãnh đạo chính quyền Kiev.