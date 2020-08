Ra đời máy in cầm tay cực tiện lợi cùng giá siêu rẻ

Ngày 25/8 vừa qua hàng Polaroid vừa cho ra mắt máy in ảnh cầm tay Hi-Print thế hệ mới. Với giá chỉ 99$ (khoảng 2,3 triệu đồng) là bạn đã có thể sở hữu chiếc máy vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi này. Thêm 16,99$ (khoảng 390.000) nữa người dùng sẽ có 20 tờ giấy in ảnh, tuy nhiên bạn cũng có thể mua theo combo 129,99$ (khoảng 3 triệu) cho cả máy và 40 tờ giấy in ảnh. Thiết bị sẽ được phân phối và bán ra chính thức từ ngày 10/9 trên hệ thống của Amazon và Best Buy.

Máy nhỏ gọn và có thể in 20 ảnh đẹp sắc nét trong 1 lần sạc pin.

Hi-Print là một chiếc máy in vô cùng nhỏ gọn khi chỉ có kích thước 2,3 x 3,4 inch, vừa để bạn có thể kẹp trong ví. Máy có thẻ kết nối với điện thoại bằng Bluetooth qua ứng dụng Polaroid Hi-Print có sẵn trên cả iOS và Android. Sau khi kết nối bạn có thể chọn in ảnh từ trong bộ sưu tập của mình hay in ảnh trực tiếp từ các công cụ lưu trữ như Google Photos, Facebook, Instagram,…

Sau khi chọn ảnh bạn vẫn có thể chỉnh sửa ảnh như cắt, chỉnh màu, bộ lọc theo ý mình trước khi quyết định in. Chỉ sau khoảng 1 phút chiếc máy in di động này sẽ giúp bạn có một bức ảnh vô cùng sắc nét với màu sắc sống động không thua kém gì một máy in chuyên nghiệp.

Máy có cổng sạc bằng cáp Micro-USB, thời lượng pin cũng khá ổn khi một lần sạc đầy bạn có thể in được 20 bức ảnh. Đây được đánh giá là một thiết bị di động khá hữu ích giúp bạn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ mọi lúc, mọi nơi.