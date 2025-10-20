Ra mắt thất vọng, tiền đạo Việt kiều 1m90 Lee Williams nói gì?

Dù được kỳ vọng lớn trong màu áo Công an TP HCM, tiền đạo Việt kiều Lee Williams đã có trận ra mắt không như mong đợi trước Hà Tĩnh tại vòng 7 V.League 2025/2026.

Sau trận, cầu thủ sinh năm 2007 thừa nhận cần thêm thời gian để làm quen với môi trường bóng đá tại Việt Nam, nơi anh cho rằng "liên tục diễn ra các pha phản công nhanh" và khác biệt rõ rệt với phong cách thi đấu tại châu Âu.

"Bóng đá ở châu Âu có thiên hướng kiểm soát nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì ngược lại. Ở trận đấu này, cả hai đội làm mất bóng khá nhiều, vì thế các tình huống phản công nhanh diễn ra liên tục. Tôi cần thêm thời gian để thích nghi với điều này", Lee Williams chia sẻ sau trận đấu.

Trong trận đấu đầu tiên tại V.League, Lee Williams được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá chính, sát cánh cùng Nguyễn Tiến Linh trên hàng công. Với chiều cao 1m90, cầu thủ 18 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra mối đe dọa lớn trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, anh thi đấu khá lạc nhịp, không có nhiều tình huống phối hợp đáng chú ý và thậm chí không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Khi CLB Công an TP.HCM chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ của Võ Huy Toàn ở giữa hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải rút Lee Williams ra sân để điều chỉnh nhân sự. Đây là một kết thúc đáng tiếc cho trận ra mắt được chờ đợi của tiền đạo mang hai dòng máu Việt - Anh.

Bất chấp trận ra mắt chưa thành công, Lee Williams vẫn được xem là bản hợp đồng chiến lược cho tương lai của Công an TP HCM. Cầu thủ 18 tuổi từng thi đấu ở các hạng đấu thấp tại Anh và sở hữu thể hình lý tưởng cùng tiềm năng phát triển lớn.

Chia sẻ về định hướng phát triển cá nhân, Lee Williams cho biết anh đang học hỏi từ những tấm gương đi trước: “HLV Lê Huỳnh Đức từng là một tiền đạo huyền thoại, còn Tiến Linh là đồng đội của tôi trong các buổi tập hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng để cải thiện và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Với sự kiên trì và môi trường phát triển phù hợp, Lee Williams có thể trở thành nhân tố đặc biệt trong hành trình tái thiết lực lượng của đội bóng ngành công an tại V.League.

Theo: Theo Bóng đá 24h