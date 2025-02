"Rau đặc sản" giàu lignan, mọc la liệt dưới đầm nước biển, dân Phú Yên lội vớt, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Nhờ đó, người dân sống quanh đầm đầm Ô Loan thuộc các xã An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư, An Ninh Đông của huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) có thu nhập khá với nghề vớt rau câu.

Người dân ở xã An Hiệp (huyện Tuy An) vớt rau câu trên đầm Ô Loan, trong ao nuôi tôm rồi đem phơi rau câu trên bờ đầm Ô Loan. Ảnh: MẠNH LÊ TRÂM.

Từ sau tết đến nay, rau câu xuất hiện nhiều trong đầm Ô Loan (huyện Tuy An, Phú Yên), kể cả trong hồ nuôi tôm và ngoài tự nhiên.

Nhờ đó, người dân sống quanh đầm thuộc các xã An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư, An Ninh Đông có thu nhập khá với nghề vớt rau câu.

Năm nay, nhờ rau câu vừa trúng mùa vừa được giá, thương lái thu mua ngay tại chỗ nên bà con rất phấn khởi

Bà Bùi Thị Hiền ở xã An Hiệp (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho hay: Rau câu ở đầm Ô Loan xuất hiện từ tháng Giêng cho đến đầu mùa hè.

Bình quân mỗi ngày, một người có thể vớt khoảng 200kg rau câu tươi, sau khi phơi 2 nắng thu được 50kg rau câu khô, mang lại thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) giá bán rau câu chỉ 5.000 đồng/kg, nhưng nhờ sản lượng rau câu vớt được lớn nên mỗi người tham gia vớt rau cau phơi khô có được 4-5 triệu đồng/tháng, một khoản thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống.