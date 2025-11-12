Tự hào rau má xứ Thanh

Chúng tôi đến thăm HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, ở thôn Phúc Gia, xã Nam Giang (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vào một ngày cận tết.

Không khí làm việc ở đây đang rất tất bật với các quy trình đóng gói sản phẩm để chuẩn bị cho những đơn hàng dịp tết. Tranh thủ phút nghỉ ngơi rót chén trà mời khách, ông Lê Viết Ngọc, Giám đốc HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu và vợ là bà Phạm Thị Thanh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình cờ “bén duyên” với cây rau má.

Vốn là những người nông dân chân chất, sinh ra, lớn lên gắn bó với ruộng đồng, vợ chồng ông thuê lại khu đất 3,5ha tại xứ đồng Ngâu để làm trang trại từ năm 2012.

Năm 2017, trên bờ ao khu trang trại của gia đình mọc lên một bụi rau má cổ lá nhỏ. Biết vị rau má này ăn rất ngon nên vợ chồng chị nhân lên thành đám vườn cạnh ao chỉ hơn 3m2.

Cứ đến mùa rau má, cây xanh tốt, nhà sử dụng không hết, bà Thanh lại mang bó rau má tươi ra chợ bán.

Ấy vậy mà rau má đắt khách, không đủ để bán.Nhận thấy vùng đất này thích hợp với cây rau má và nhu cầu của thị trường, vợ chồng bà quyết định nhân rộng diện tích trồng rau má; đồng thời tìm hiểu về các công đoạn để chế biến thành các sản phẩm tiện lợi, tốt cho sức khỏe từ nguồn nguyên liệu sẵn có.



Năm 2020, vợ chồng ông Ngọc, bà Thanh quyết định đầu tư máy móc sản xuất bột rau má với quy trình khép kín, thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch và chế biến.

Hiện HTX đã có trên 2,5ha trồng rau má, mỗi tháng cho thu hoạch từ 20 - 22 tấn rau má tươi. Đây là nguồn nguyên liệu để sấy lạnh và nghiền thành bột rau má.

Quy trình chế biến rau má đảm bảo vệ sinh an toàn tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (Queen Farm), thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Lê Viết Ngọc, Giám đốc HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu cho biết: “Đến nay, HTX đã đưa ra thị trường các sản phẩm như: Bột rau má nguyên chất, Bột rau má hạt sen, Bột rau má đậu xanh, Ngũ vị rau má... Trong đó sản phẩm Bột rau má nguyên chất đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Đây là cơ hội để HTX tham gia nhiều hơn các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều người tiêu dùng phản hồi tốt về chất lượng sản phẩm với hương vị đặc trưng của loại rau má cổ lá nhỏ. Chúng tôi cũng đã định hướng về việc đầu tư thêm máy móc, mở rộng khu sản xuất để phát triển thêm một số sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng...”.

Nhắc đến rau má xứ Thanh, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những sản phẩm của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (Queen Farm), thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Sau hơn 5 năm khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Queen Farm đã khẳng định là một trong những đơn vị tiên phong đưa cây rau má trở thành cây hàng hóa có giá trị.

Nhớ lại những ngày khởi đầu, anh Trần Văn Tân, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới chia sẻ, sau những chuyến đi tham quan, học tập mô hình sản xuất công nghệ cao ở Nhật Bản và Israel, anh quyết định đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó, cây rau má được chọn làm chủ đạo trong dự án của mình.

Từ năm 2020, công ty đã lai tạo, nhân giống rau má bản địa với diện tích khoảng 0,5ha tại khu nông nghiệp công nghệ cao Queen Farm; đồng thời liên kết với nhiều địa phương trong tỉnh để trồng rau má hữu cơ với diện tích khoảng 100ha.

Có nguồn nguyên liệu ổn định, năm 2021, công ty đầu tư lắp đặt dây chuyền sơ chế - chế biến rau má được chuyển giao theo công nghệ từ Nhật Bản với công suất 1 tấn rau má tươi/ngày. Các sản phẩm được chế biến từ cây rau má, như: Bột rau má, Trà rau má, Thạch rau má, Sữa non rau má và nhiều sản phẩm khác lần lượt ra mắt thị trường và dần khẳng định thương hiệu.\

Anh Trần Văn Tân, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới nhấn mạnh: “Các sản phẩm chế biến từ cây rau má - “sâm” của người xứ Thanh, không chỉ là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho con người mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng thương hiệu của địa phương.

Với định hướng đó, sản phẩm của Queen Farm hiện đã tiếp cận được 63 tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu đi 6 nước trên thế giới. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước thỏa thuận ký kết đơn hàng sữa non rau má với thị trường Bangladesh. Nếu như đơn hàng này được xúc tiến, đầu năm 2025, chúng tôi sẽ xuất khẩu từ 3 - 5 container sữa non rau má sang thị trường Bangladesh.

Đây là một trong tín hiệu tích cực khẳng định sự đón nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của Queen Farm”.

Tự hào các sản phẩm làm từ rau má xứ Thanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường và được nhiều người đón nhận.

Dẫu biết rằng trên hành trình lan tỏa sản phẩm, khẳng định thương hiệu còn sẽ gặp phải không ít khó khăn, song càng nên kỳ vọng những tâm huyết, nỗ lực của những người nông dân, ông chủ lớn được đền đáp xứng đáng.

Đến đây, tôi lại nhớ đến những lời ca xúc động: “Về Thanh Hóa rau má quê ta ấm tình người lam lũ/ Bao đời trận mạc vẫn son sắt thủy chung/ Một miền nắng cát khô mưa dầm bão vùi/ Có vượt biển sóng trào mới hiểu người quê tôi...”

Theo: Báo Thanh Hóa/Văn hóa và Đời sống