Loại rau gia vị bình dân này hễ rưới tí nước là tốt cản chả kịp, trồng ở Sóc Trăng, bán như tôm tươi

"Để mô hình Tổ hợp tác Ngò gai hữu cơ ở khóm 6 hoạt động có hiệu quả bền vững, thời gian tới, Hội Nông dân phường 7 sẽ phối hợp, kết hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục mở các lớp tập huấn đầu bờ, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện quy trình sản xuất theo hướng GAP (sản xuất nông nghiệp sạch) và sản phẩm sau khi đưa ra thị trường phải đảm bảo 3 yêu cầu về: an toàn cho người sản xuất, an toàn cho người tiêu dùng, an toàn cho môi trường và truy nguyên được nguồn sản xuất.

Bên cạnh đó, hội còn là cầu nối để sản phẩm ngò gai được đăng ký trên sàn thương mại điện tử quốc gia, sàn thương mại điện tử Felix.store để sản phẩm được quảng bá rộng rãi, mở ra hướng đi mới cho người nông dân ở địa phương...", ông Trần Quang Thái - Chủ tịch Hội Nông dân phường 7, TP Sóc Trăng cho biết