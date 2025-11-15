Rau rừng, cá suối, rêu đá… thành món ngon độc đáo, lan toả nét đẹp văn hóa Sơn La

Sản vật từ rừng, suối được mang lên mâm

Chiều buông xuống, trong tiết trời se lạnh đầu đông, sân vận động bản Trung Tâm, phường Chiềng An (Sơn La) lại trở nên rộn ràng với Hội thi trưng bày và giới thiệu ẩm thực dân tộc, nằm trong khuôn khổ Ngày hội cà phê Chiềng An lần thứ nhất năm 2025.

Có mặt từ sớm, chúng tôi bị cuốn hút bởi sự nhộn nhịp ở đây. Những bàn tay thoăn thoắt thái rau rừng, trở mặt cá nướng, bày biện mâm cơm… Cả không gian như hoá thành một khu chợ quê sống động, nơi mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về núi rừng, nếp sống, tình cảm và sự khéo léo của con người Tây Bắc.

Phần thi trưng bày món ăn ẩm thực dân tộc trong khuôn khổ Ngày hội cà phê phường Chiềng An lần thứ Nhất năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Từ những lối nhỏ dẫn vào không gian trưng bày, mùi mắc khén, hạt dổi, mùi cá nướng và khói bếp phảng phất, khiến bước chân người xem tự nhiên chậm lại.

Giữa 27 mâm cơm thi của các tổ dân phố, bản và đơn vị, dừng lại thật lâu bên mâm cơm của bản Phiêng Ngùa, nơi hội viên nông dân mang đến những món ăn “đậm chất rừng” nhất với cá suối, rau rừng, rêu đá tau pạ, thịt lam ống tre, trám đen om, nhộng ong…

Bà Lò Thị Quyên, thành viên đội thi bản Phiêng Ngùa, phường Chiềng An (Sơn La), vừa chỉnh lại đĩa cá nướng vừa chia sẻ với tôi bằng giọng đầy tự hào: Chúng tôi mang đến cuộc thi những món ăn của chính dân tộc mình. Từ cá nướng, rêu đá, rau rừng… tất cả đều là nguyên liệu mà bà con vẫn sử dụng hằng ngày, vừa dân dã vừa gắn với bản sắc của người Thái ở Sơn La.

Trong làn khói nhẹ ấm áp từ bếp than, Pà pỉnh tộp (món cá nướng gập) nổi bật như “linh hồn” của mâm cơm. Con cá suối được mổ dọc sống lưng, ướp kỹ mắc khén, hạt dổi, sả rừng, rau thơm, rồi nẹp tre nướng trên than hồng. Mỡ cá chảy xèo xèo, mùi thơm nồng lan khắp không gian, đứng bên cạnh mà cảm nhận rõ vị cay, béo và cái tinh tế của bàn tay người phụ nữ Thái.

Các món ẩm thực dân tộc được trình bày đẹp mắt, nổi bật hương vị truyền thống. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay cạnh đó là thịt trâu gác bếp, thứ đặc sản làm nên thương hiệu ẩm thực vùng cao. Những thớ thịt đỏ au, khô bên ngoài nhưng mềm và thơm bên trong, mang theo hương khói bếp và vị mặn mà của núi rừng.

Món rêu đá, đặc sản chỉ có ở suối đầu nguồn, khiến nhiều du khách như anh Lê Văn Đức (Hà Nội) tò mò nếm thử. Anh Đức chia sẻ: Lần đầu tiên tôi được tham dự lễ hội cà phê và đặc biệt là được thưởng thức những món ăn dân tộc lạ như rêu suối, nhộng ong om trám. Món nào cũng hấp dẫn và rất đặc trưng.

Những món “khó thử” như nậm pịa, canh bon, nộm rau rừng, măng đắng,… đều được bày biện khéo léo, tươi ngon. Mỗi món là một nét văn hóa, một câu chuyện về cách người Sơn La sống cùng rừng, cùng suối.

Các đội thi trưng bày mâm cơm. Ảnh: Văn Ngọc

Ẩm thực lan toả nét đẹp văn hóa Sơn La

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An (Sơn La) chia sẻ: Năm nay, chúng tôi có 27 mâm cơm dự thi đến từ các bản, tổ dân phố. Mỗi đội mang đến những món truyền thống đặc sắc nhất, tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng, đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Chúng tôi muốn thông qua hội thi để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa ẩm thực các dân tộc Sơn La tới du khách.

Và đúng như lời Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An nói, đứng giữa không gian ấy, tôi cảm nhận rõ sự hội tụ của nhiều tầng văn hóa: sắc màu thổ cẩm, nếp sống cộng đồng, tiếng cười nói giòn tan của bà con và du khách. Không chỉ là cuộc thi bày mâm cơm, đây còn là nơi ẩm thực trở thành cầu nối giữa người làm và người thưởng thức.

Món rêu suối nướng bằng than củi. Ảnh: Văn Ngọc

Những món ăn được chuẩn bị không chỉ để thi, mà còn để kể về tình yêu lao động, sự trân trọng thiên nhiên và lòng hiếu khách của người dân Chiềng An. Mỗi đội thi đều cử những hội viên khéo tay nhất; mỗi món ăn đều được chọn nguyên liệu kỹ lưỡng từ chính nông sản của bản, của ruộng vườn, của núi rừng quê hương.

Trong dòng người tấp nập, chúng tôi thấy rõ niềm vui của du khách khi được thưởng thức ẩm thực, cũng như niềm tự hào của chính bà con khi giới thiệu những món ăn dân tộc mình. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Chiềng An, thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế – văn hóa – du lịch cộng đồng.



Một số hình ảnh tại hội thi ẩm thực