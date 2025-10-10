Rhymastic lần đầu chia sẻ về “nhân dạng thứ hai” và thực hư chuyện Facebook cá nhân bị xâm nhập

Rhymastic gây xôn xao khi bị “nhân dạng song song” chiếm sóng

Mới đây, Rhymastic chia sẻ với người hâm mộ trên broadcast cá nhân về YC – nghệ danh khác, cũng được coi như một nhân dạng thứ hai của anh trong nghệ thuật. Nam nghệ sĩ viết: “Thế giới Rap của YC giật gân và có không ít góc tối, bởi vậy hi vọng mọi người không để bị cuốn theo cảm xúc và thời gian vào đó, kẻo dễ thu về nhiều sự bực tức, cay cú hay khó chịu. Đó là lý do mà Rhymastic đã rời cuộc chơi ấy từ lâu, và để kệ cho YC đùa nghịch với cái thế giới của riêng nó”.

Trước đó, vào 23h00 ngày 7/10, trên trang cá nhân của Rhymastic, nghệ danh YC chính thức xuất hiện trở lại với bài đăng: “Sự nghiệp bằng phẳng tẻ nhạt quá Rhymastic ạ! Mang thứ âm nhạc Hip Hop thuần túy trở lại đây!”.

Tạo hình nổi loạn của Rhymastic trong nhân dạng thứ hai của anh mang tên YC. (Ảnh: NSX)

Chỉ sau 24 giờ, bài đăng vượt hơn 100.000 lượt tương tác, trở thành một hiện tượng truyền thông trên mạng xã hội. Dưới bài đăng, YC liên tục phản hồi các bình luận của khán giả chỉ bằng hai chữ “Thì sao?”, khiến cộng đồng mạng đặt nhiều dấu hỏi.

Sự trở lại này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Đồng nghiệp, producer, rapper và các fanpage lớn đồng loạt chia sẻ hình ảnh “YC trở lại”, biến sự kiện thành tâm điểm thảo luận của giới nhạc, đặc biệt là những người yêu Rap.

Tối 9/10, YC phát hành bản visualizer “Thì sao”, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng. Khác với hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm, YC - nhân dạng song song của Rhymastic được cho là đối nghịch tuyệt đối, khác hẳn với hình ảnh thường thấy của nam nghệ sĩ.

“Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng và nổi loạn – kẻ không sợ bị hiểu lầm, không cần được yêu quý, chỉ cần được nói thật. YC chính là phản chiếu của hành trình giằng xé nội tâm, nơi nghệ sĩ phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân” – nam rapper chia sẻ.

Rhymastic ghi điểm sau loạt show truyền hình thực tế

Rhymastic tên thật là Vũ Đức Thiện (sinh năm 1991) từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh vào làng nhạc năm 2011 và nhanh chóng được công chúng chú ý. Sau hơn 10 năm vào nghề, rapper có các ca khúc nổi bật như: Yêu 5; Treasure; Phán xét; Nến và hoa...

Tại gameshow Gia đình Haha vừa kết thúc, Rhymastic ghi điểm trong lòng khán giả với hình ảnh người "anh hai" điềm đạm, sâu sắc nhưng luôn đưa ra những phát ngôn thông minh, hài hước.

Rhymastic trong chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha". (Ảnh: NSX)

Nói về việc tham gia show Gia đình Haha, Rhymastic cho biết sau một thời gian dài bị cuốn vào guồng quay làm nhạc với cường độ cao kể từ khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, anh nhận ra mình cần một hành trình khác biệt để lấy lại sự cân bằng cả về cảm xúc lẫn nhịp sống. Nam nghệ sĩ xem Gia đình Haha là cơ hội để làm mới bản thân, đồng thời học cách dung hòa giữa cảm hứng sáng tác và những trải nghiệm lao động chân tay trong đời sống thường ngày.

Trong reality show này, dù không xuất hiện quá nhiều, không tỏ ra hoạt ngôn, Rhymastic vẫn chiếm được cảm tình của khán giả nhờ sự tinh tế và ấm áp, thể hiện qua từng hành động nhỏ. Anh thường là người về sau cùng, âm thầm giúp đỡ các thành viên lớn tuổi vượt qua những đoạn đường hiểm trở. Hình ảnh người anh trầm tĩnh, kiên nhẫn và khéo léo đã khiến anh nhận được thiện cảm của đông đảo khán giả truyền hình.

Trước đó, tại show Anh trai vượt ngàn chông gai, Rhymastic cũng là một trong những nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh. Khán giả nhận định anh là gương mặt đa tài khi có thể hát, rap, sản xuất âm nhạc. Những sáng tác của Rhymastic thường có ca từ ý nghĩa, sâu sắc.

Trả lời một khán giả, Rhymastic từng cho biết anh viết lời kỹ lưỡng bởi luôn có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ luôn có những người yêu nghệ thuật mãnh liệt tới nỗi trân trọng, chú ý từng ca từ xuất hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.