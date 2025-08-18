Rò rỉ phát ngôn gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về thảm kịch Gaza

Xe tăng Israel tập trung gần biên giới với Gaza. Ảnh: GI.

“Đối với mọi việc đã xảy ra vào ngày 7/10, cho mỗi một người ngày 7/10, 50 người Palestine phải chết” - Thiếu tướng Aharon Haliva của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói trong đoạn ghi âm được kênh Channel 12 của Israel công bố hôm thứ Sáu. “Bây giờ không quan trọng họ có phải là trẻ em hay không”.

“Việc hiện đã có 50.000 người chết ở Gaza là cần thiết và bắt buộc vì các thế hệ tương lai” - Haliva nói trong đoạn ghi âm.

Không rõ ông đưa ra phát biểu này khi nào, nhưng số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 50.000 vào tháng Ba.

“Không còn lựa chọn nào khác - thỉnh thoảng, họ cần một cuộc Nakba để cảm nhận cái giá phải trả” - Haliva nói. Nakba, hay “thảm họa” trong tiếng Ả Rập, là một sự kiện có tính bước ngoặt trong lịch sử Palestine khi khoảng 700.000 người Palestine phải rời bỏ hoặc bị trục xuất khỏi nhà cửa bởi các nhóm vũ trang Do Thái năm 1948, trong bối cảnh thành lập Nhà nước Israel.

Haliva là người đứng đầu tình báo quân sự Israel vào ngày 7/10/2023, khi Hamas mở các cuộc tấn công vào miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt cóc. Ông từ chức vào tháng 4/2024 vì “trách nhiệm lãnh đạo,” trở thành sĩ quan cấp cao đầu tiên của IDF làm như vậy.

Các đoạn ghi âm dài dường như là từ những cuộc trò chuyện lâu với Haliva, nhưng Channel 12 không tiết lộ danh tính người đối thoại với sĩ quan đã nghỉ hưu này. Lập luận chính của Haliva trong toàn bộ đoạn ghi âm là quân đội Israel không phải là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm cho những thất bại dẫn đến cuộc tấn công ngày 7/10.

Ông đổ lỗi cho giới lãnh đạo chính trị Israel và Shin Bet - cơ quan an ninh nội địa - vì đã tin rằng Hamas sẽ không tiến hành một cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố gửi Channel 12, Haliva cho biết các phát ngôn đó được nói trong một “diễn đàn kín, và tôi chỉ có thể tiếc nuối về điều đó”.

Ông gọi các đoạn ghi âm là “những mảnh cắt rời rạc, không thể phản ánh toàn bộ bức tranh, đặc biệt khi nói đến các vấn đề phức tạp, chi tiết, hầu hết đều tuyệt mật.”

Israel đang đối mặt với chỉ trích ngày càng gia tăng về cuộc chiến ở Gaza và kế hoạch mới nhằm chiếm đóng Gaza City. Tuần trước, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “mất kiểm soát” và việc tiếp quản Gaza City sẽ là “hoàn toàn, hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Jyllands-Posten rằng “Netanyahu giờ đây đã tự trở thành một vấn đề”.

Trong một tuyên bố, Hamas lên án phát ngôn của Haliva và cho rằng đoạn ghi âm “xác nhận rằng các tội ác chống lại nhân dân chúng tôi là những quyết định cấp cao và là chính sách chính thức từ giới lãnh đạo chính trị và an ninh của kẻ thù".

Một báo cáo của Ủy ban Đặc biệt Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 11 năm ngoái kết luận rằng hành động của Israel ở Gaza “phù hợp với các đặc điểm của tội ác diệt chủng.” Tháng trước, hai tổ chức nhân quyền Israel cũng cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Quân đội Israel nói kết luận này là “hoàn toàn vô căn cứ".

Israel nhiều lần phủ nhận cáo buộc diệt chủng, khẳng định họ đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.