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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:10 GMT+7

Rộ tin đồng minh ruột của Mỹ trả cho Iran tới 20 tỷ USD để Tehran ngừng tấn công

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Phương Đăng (theo Reuters/UNN) Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:10 GMT+7
Reuters hôm 13/6 đăng tải bản tin độc quyền cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ - đã đồng ý giải ngân hàng tỷ USD cho Iran, sau nhiều tuần Iran tấn công quốc gia vùng Vịnh giàu có này trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ - Israel - Iran chưa có hồi kết.
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Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ được cho là đã chuyển tiền cho Iran để Tehran ngừng các cuộc tấn công vào UAE. Ảnh UNN

Bản tin trích dẫn bốn nguồn tin giấu tên cho biết, UAE đã cam kết cung cấp từ 10 đến 20 tỷ USD cho Iran trong bối cảnh các nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia vùng Vịnh giàu có trong thời gian xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Reuters cho biết thỏa thuận được cho là nằm trong giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt chiến sự.

Các cuộc thương lượng này được cho là có thể bao gồm việc giải phóng hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ của Iran đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo hai nguồn tin, UAE đã đồng ý cấp khoảng 10 tỷ USD cho Iran, trong đó hơn 3 tỷ USD được cho là đã được giải ngân. Hai nguồn khác lại cho rằng tổng giá trị có thể lên tới 20 tỷ USD. Đổi lại, Iran sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào UAE.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE đã ra tuyên bố chính thức bác bỏ thông tin Reuters đăng tải.

Bộ này khẳng định các tin đồn về việc UAE chuyển tiền cho Iran là “hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở”.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Không có bất kỳ khoản tiền nào của Iran bị phong tỏa đã được giải phóng, chuyển giao thông qua UAE".

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE cũng đăng tải thông báo từ Bộ Ngoại giao nước này, trong đó bác bỏ các thông tin do một số cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải liên quan đến việc chuyển tiền từ UAE sang Iran, bao gồm cả khoản 3 tỷ USD.

Diễn biến xuất hiện trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn dù Mỹ và Iran đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận việc UAE đã chuyển tiền cho Iran như các nguồn tin giấu tên đề cập, trong khi Abu Dhabi tiếp tục khẳng định những cáo buộc này là không đúng sự thật.

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