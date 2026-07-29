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Thứ tư, ngày 29/07/2026 16:15 GMT+7

Rộ tin Trung Quốc gửi “quà lớn”, bơm thêm sức mạnh cho Iran giữa chiến tranh với Mỹ và câu trả lời của Bắc Kinh

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Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 29/07/2026 16:15 GMT+7
Iran sẽ nhận được lô hàng đầu tiên gồm hàng trăm hệ thống tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất trong vài tuần tới nhằm tái thiết hệ thống phòng thủ sau quãng thời gian xung đột với Mỹ, theo các nguồn tin độc quyền từ Reuters.
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Quốc kỳ Trung Quốc và Iran tung bay tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, ngày 14 tháng 2 năm 2023. REUTERS/Thomas Peter/

Giao dịch trị giá hàng chục triệu USD

Hợp đồng này có giá trị ước tính từ 60 đến 70 triệu USD, bao gồm việc cung cấp từ 300 đến 400 hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), nổi bật là các dòng tên lửa QW-12 và FN-16 do Trung Quốc chế tạo. Giao dịch được thực hiện thông qua công ty trung gian Zhongqing Baoshang International Investment (trụ sở tại Hong Kong).

Đây là một trong những nỗ lực lớn nhất của Tehran nhằm gia cố lưới phòng không tầm ngắn sau khi các cuộc giao tranh với Mỹ và Israel làm lộ rõ những khoảng trống trong việc bảo vệ cơ sở quân sự cùng hạ tầng chiến lược.

Tuy nhiên, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác thông tin này, và nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đóng vai trò thúc đẩy hòa bình.

Trong khi đó, Reuters dẫn các nguồn tin độc quyền giấu tên cho biết, các lô hàng ban đầu dự kiến được chuyển bằng đường hàng không từ Ürümqi (tây bắc Trung Quốc), sau đó quá cảnh qua Pakistan để đưa vào Iran.

Tuy nhiên, quân đội Pakistan (ISPR) cũng lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ vận chuyển vũ khí phòng không từ Trung Quốc sang Iran.

Nhu cầu tái vũ trang và giải pháp cơ động phòng không

Sau nhiều tháng đối đầu – giai đoạn Washington và Israel liên tục tập kích các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và phòng không của Iran – Tehran chịu áp lực lớn phải củng cố lại kho vũ khí. Mặc dù Mỹ vừa tạm hoãn các đợt oanh tạc, Tổng thống Donald Trump cảnh báo các cuộc không kích có thể nối lại nếu đàm phán thất bại.

Các loại tên lửa như QW-12 và FN-16 sử dụng dẫn đường hồng ngoại, chuyên dùng để tiêu chuẩn hóa khả năng đánh chặn máy bay bay thấp, trực thăng và UAV. Giới chuyên gia quân sự đánh giá các hệ thống vác vai mang lại lợi thế chiến lược lớn nhờ tính cơ động cao, dễ dàng di chuyển bởi các nhóm tác chiến nhỏ, giúp giảm thiểu rủi ro bị phá hủy so với các trận địa phòng không cố định.

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