Rộ tin Trung Quốc gửi “quà lớn”, bơm thêm sức mạnh cho Iran giữa chiến tranh với Mỹ và câu trả lời của Bắc Kinh

Đại biểu kiến nghị đưa kinh doanh chăn nuôi trang trại ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Chiều 5/8, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, một số đại biểu kiến nghị đưa 2 nhóm ngành nghề gồm hoạt động kinh doanh chăn nuôi trang trại, giống vật nuôi, sản xuất giống cây trồng ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tránh tình trạng chồng chéo thủ tục và phát sinh "giấy phép con".