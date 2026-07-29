Roberto Mancini trở lại dẫn dắt ĐT Italia, Ranieri giữ chức Giám đốc kỹ thuật

Roberto Mancini trở lại dẫn dắt ĐT Italia

Roberto Mancini sẽ thay thế Gennaro Gattuso, người rời cương vị HLV trưởng vào tháng 4 sau thất bại trước Bosnia và Herzegovina ở vòng loại World Cup 2026. Đó cũng là lần thứ ba liên tiếp nhà vô địch thế giới bốn lần không thể giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ông Malago công bố quyết định bổ nhiệm trong cuộc họp của Hội đồng Liên bang FIGC.

HLV Roberto Mancini. Ảnh: AP.

“Roberto Mancini là HLV trưởng”, ông nói trước khi chính thức xác nhận quyết định trong buổi họp báo.

"Tôi tin rằng người phù hợp nhất để trở thành HLV trưởng đội tuyển là Roberto Mancini”, Malago chia sẻ với các phóng viên.

Nhà cầm quân 61 tuổi từng đưa Italia lên ngôi vô địch EURO 2021.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Roberto Mancini dẫn dắt ĐT Italia tổng cộng 58 trận. Ở cấp CLB, ông từng làm việc tại Inter Milan, Fiorentina và Man City. Trong ba năm dẫn dắt đội bóng nước Anh, Mancini đã giúp Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải 2011/2012.

Cựu Giám đốc kỹ thuật FIGC Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đã từ chức hôm thứ Hai sau khi ứng viên số một của họ cho vị trí HLV trưởng ĐT Italia là Andrea Pirlo không được thông qua. Nguyên nhân là do Pirlo có mối liên hệ với một công ty cá cược của Nga.

Trước đó, cựu HLV Man City Pep Guardiola, lựa chọn ưu tiên của FIGC cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cũng đã từ chối lời mời trong tháng này.

Claudio Ranieri sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật FIGC, thay thế Roberto Maldini.

Nhà cầm quân 74 tuổi, người từng tạo nên kỳ tích khi đưa Leicester City vô địch Premier League mùa giải 2015/2016, sẽ phụ trách công tác chuyên môn và phát triển bóng đá đỉnh cao trong toàn bộ hệ thống các đội tuyển quốc gia Italia.

"Tôi cần một người có thể cùng tôi thống nhất trong quyết định lựa chọn HLV trưởng, bởi nếu không có sự đồng thuận đó thì lập luận của tôi sẽ không đủ sức thuyết phục”, Malago nói. "Vì vậy, hôm nay Italy đã có một HLV trưởng mới và một Giám đốc kỹ thuật mới”.