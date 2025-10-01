Rôm rả kéo lưới bắt cá biển ở Khánh Hòa, dân cầm "tiền tươi" ngay sáng sớm

Nam diễn viên TVB bán gà chiên kiếm sống
Lý Vũ Dương từng là gương mặt quen thuộc của TVB. Tuy nhiên, nay anh đã chuyển sang bán đồ ăn nhanh sau nhiều năm vật lộn với nghề diễn không đủ sống và nợ nần chồng chất.
Cứ vào sáng sớm, gần khu vực cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương cũ (nay là phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bởi không khí mua bán tấp nập giữa người bán và người mua hải sản.
Ghi nhận của PV Dân Việt, bắt đầu khoảng từ 5 giờ sáng hàng ngày những người đánh bắt hải sản trên biển đưa những thành phẩm sau chuyến đánh bắt một đêm gần bờ để mang về bán cho các thương lái và ngay sau đó các thương lái tiếp tục vận chuyển cung cấp cho các chợ đầu mối trên địa bàn.
Theo các ngư dân địa phương, ngoài ngư dân bắt cá nục, cá sơn thóc, mực, người dân nơi đây còn đánh bắt cá mai, cá liệt,...mỗi khi cá vừa vào nhiều tiếng âm thanh hoà trộn với nhau như tiếng ghe tàu cập bến, tiếng người bán rao giá, phân loại cá, tiếng người vận chuyển,...
Tại khu vực đánh bắt hải sản phường Bắc Nha Trang, các công việc được phân chia rõ ràng, những người thanh niên khỏe mạnh đi đánh bắt vào ban đêm và sáng đưa vào biển. Còn các phụ nữ hoặc những người sức khỏe yếu hơn được phân công gỡ cá, gom lưới, bán hải sản,...
Anh Nguyễn Văn Hòa (một ngư dân phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: "Gia đình tôi đã có thâm niên đánh bắt hải sản từ nhiều năm nay và đã có 3 thế hệ cùng bám trụ với nghề biển.
Công việc của tôi làm quanh năm, chỉ trừ những ngày mưa bão mới nghỉ. Hôm nào thời tiết thuận lợi, gặp trúng luồng cá thu nhập khoảng 500 ngàn đồng và ít nhất được 300 ngàn đồng/ngày, với nghề này đã giúp cho gia đình có tiền trang trải".
Chị Lê Thị Mai (phường Bắc Nha Trang) cho biết: " Hơn 15 năm nay cứ sáng sớm tôi ra đây mua các loại hải sản để đem vào trung tâm Nha Trang bán lại cho các chợ. Khi đến đây phải liên hệ được các chủ tàu thuyền rồi phân loại hải sản lớn nhỏ khác nhau để ra giá mua cho hợp lý. Khi các chủ tàu có những mẻ tôm, mực, cá tươi được bán hết nhanh chóng và thu tiền tươi ngay tại chỗ".
Khu vực cảng cá Vĩnh Lương cách trung tâm thành phố Nha Trang cũ khoảng 10km, người dân muốn mua hải sản hay tham quan du lịch có thể chọn đi đến cảng cá này qua con đường Phạm Văn Đồng từ cầu Trần Phú hoặc theo đường 2/4, sau đó rẽ sang Quốc lộ 1A và đi vào con đường nhỏ dẫn ra cảng cá.
