Rộn rã Festival mùa đông "Sắc màu Cao nguyên" ở Lào Cai

Video: Khai mạc Festival mùa đông "Sắc màu Cao nguyên".

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu mùa đông vùng cao, giữa không gian mờ sương và những sắc màu rực rỡ của cao nguyên Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà tổ chức Lễ khai mạc Festival mùa đông "Sắc màu Cao nguyên" năm 2025. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bắc Hà, mảnh đất cao nguyên hùng vĩ, là nơi hội tụ và giao thoa của văn hóa các dân tộc. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là vùng đất giàu truyền thống, nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình khai mạc Festival mùa đông "Sắc màu Cao nguyên". Ảnh: Lê Hiếu.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, bà Phạm Thị Non, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bắc Hà luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng và du lịch làm mũi nhọn, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc.

Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” năm 2025 sẽ mang đến cho du khách những khoảnh khắc thực sự ấn tượng, những trải nghiệm đáng nhớ và những cảm xúc khó quên về một Bắc Hà thân thiện, giàu bản sắc và đầy tiềm năng.

Thi trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong đêm khai mạc Festival, đông đảo người dân, du khách đã được đắm mình trong sự rực rỡ của hội thi “Trình diễn trang phục các dân tộc xã Bắc Hà” năm 2025. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một “bữa tiệc” của sắc màu và vẻ đẹp nguyên bản của địa phương. Nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa trang phục các dân tộc trên địa bàn xã Bắc Hà.

Tham gia thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, có 6 đội thi đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn xã Bắc Hà.

Với hình thức thi sân khấu hoá, hoạt cảnh, trình diễn thời trang, mỗi đội thi đã mang đến cho khán giả những bộ trang phục ngày thường, trang phục lễ hội, lễ cưới, trang phục nữ giới, nam giới, trẻ nhỏ mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc nơi đây.



Festival mùa đông "Sắc màu Cao nguyên" thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Seo Súng.

Trong khuôn khổ Festival diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 23/11, du khách và nhân dân sẽ được trải nghiệm một không gian đầy cảm xúc - nơi âm thanh hòa quyện cùng sắc màu, nơi văn hóa truyền thống giao thoa với sự năng động của du lịch hiện đại.

Trong các ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách thập phương hòa mình vào không khí náo nhiệt, phong phú sắc màu tại chợ trâu và chợ văn hóa Bắc Hà, được khám phá Dinh thự Hoàng A Tưởng cổ kính, uy nghi và chinh phục vẻ đẹp hùng vĩ của đồi Ngải Thầu trên lưng ngựa.

Đặc biệt là trải nghiệm trong không khí sôi động của giải đua ngựa hàng tuần đã chính thức ra mắt và được hòa mình vào không khí đặc sắc của hội thi ẩm thực “Mâm cơm các dân tộc xã Bắc Hà”...

Giải đua ngựa hàng tuần đã chính thức diễn ra tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lê Hiếu.

Thông qua chuỗi các sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mùa đông đặc sắc, độc đáo của địa phương, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc, đặc biệt là văn hóa chợ phiên và giá trị của lễ hội đua ngựa Bắc Hà - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.