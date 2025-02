Rồng rắn xếp hàng, lo mất việc vì giấy phép lái xe hết hạn

Lo mất việc vì không được cấp đổi giấy phép lái xe

Sáng 17/2, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dòng người tập trung đông kín từ sớm tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú). Nhiều người phải xếp hàng từ 5-6 giờ sáng với hy vọng được xử lý hồ sơ trong ngày.

Người dân TP.HCM người tập trung đông kín từ sớm tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: D.B

Bà Hồng Hạnh (trú quận 10) cho hay, bà bị mất giấy phép lái xe nên đi làm hồ sơ cấp lại. Nghe thông tin người dân cũng đang đổ xô đi làm giấy phép, bà Hạnh cũng đi sớm để lấy số thứ tự. Xuất phát từ nhà lúc 5h30 sáng, bà đến quận Tân Phú dành chỗ lấy số.

"Hơn 6 giờ đến nơi tôi đã thấy rất đông người xếp hàng chờ. Hỏi nhiều người mới biết họ đã đi nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được. Nhiều người đi trễ đến sau 8h là hết số thứ tự, ngày mai phải quay lại", bà Hạnh chia sẻ.

Nhiều người đến sớm để làm hồ sơ người dân chờ làm thủ tục tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ, quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: D.B

Theo quan sát, lượng người đổ về điểm cấp đổi giấy phép lái xe này càng lúc càng đông. Không chỉ người dân phải vật vã xếp hàng chờ đợi mà nhân viên, bảo vệ tại các điểm cấp đổi giấy phép lái xe cũng phải làm việc liên tục từ sáng tới tối. Bên trong khu vực làm thủ tục, các quầy tiếp nhận hồ sơ liên tục có người ra vào.

Anh Thành (trú quận Tân Bình) cho hay, giấy phép lái xe hạng C của anh đến tháng 4 là hết hạn nên phải đổi. Trước đó, anh đến điểm tiếp nhận hồ sơ tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe 3 lần nhưng bị từ chối cấp vì chưa đến hạn.

Anh Thành bị từ chối cấp giấy phép lái xe thì chưa đến hạn. Ảnh: D.B

"Tôi thử làm trực tuyến nhưng không được nên đến làm trực tiếp. Đến nơi thì hồ sơ bị từ chối vì chưa đến hạn. Vì chạy xe cho doanh nghiệp nên nếu không được đổi đúng hạn chắc mất việc quá", anh Thành than thở.

Tăng ca, tăng nhân lực đáp ứng nhu cầu của người dân

Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Bích Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ cho biết, những ngày qua, lượng hồ sơ cấp đổi giấy phép lái từ 400 hồ sơ/ngày lên khoảng hơn 700 hồ sơ/ngày.

"Để hỗ trợ người dân, nhà trường đã tăng cường nhân lực, huy động cả lực lượng bảo vệ làm việc tăng ca, hướng dẫn người dân. Có những ngày cán bộ, nhân viên trung tâm phải tăng ca làm việc đến 21h", bà Thảo chia sẻ.

Người dân ngồi chờ đến lượt cấp giấy phép lái xe. Ảnh: D.B

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM, trung bình mỗi năm, thành phố cấp mới và cấp đổi khoảng 60.000 phôi giấy phép lái xe, chiếm 20% tổng số cả nước.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2024, số lượng người dân đăng ký cấp đổi tăng đột biến, với gần 890.000 phôi giấy phép được yêu cầu, tính đến cuối tháng 12/2024.

Đặc biệt, một trong những nguyên nhân chính khiến công tác cấp giấy phép bị tồn đọng là việc thiếu hụt phôi giấy phép và vật tư in ấn.

Đến hết tháng 10/2024, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp 581.400 phôi giấy phép cho TP.HCM, đáp ứng khoảng 81,88% nhu cầu. Trong khi đó, vật tư phục vụ in giấy phép, như mực in và phim trung gian, cũng thiếu trầm trọng.

TP.HCM hiện còn hơn 170.000 giấy phép lái xe cần xử lý. Ảnh: D.B

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đã liên hệ với các tỉnh, thành phố lân cận để mượn tạm phôi, đồng thời điều chỉnh ngân sách và tổ chức đấu thầu bổ sung nguyên vật liệu in giấy phép. Dự kiến, hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư sẽ được ký kết đầu tháng 3/2025.

Đồng thời, TP.HCM đang thực hiện các giải pháp khẩn cấp, bao gồm tăng ca và sử dụng thiết bị in hết công suất để hoàn thành số giấy phép còn tồn đọng. TP cần khoảng 50 ngày để hoàn tất việc in ấn số giấy phép, với điều kiện đủ vật tư và công suất in tối ưu.

Khu vực khám sức khoẻ đông kín người. Ảnh: D.B

"Đối với tình trạng quá tải ở điểm đăng ký, nhân viên tại các điểm đã đăng ký đang tăng ca, tăng giờ làm việc để tiếp nhận hồ sơ của người dân, cố gắng đáp ứng tối đa có thể. Đồng thời, cơ quan quản lý đang tính toán đưa ra hướng giải quyết cụ thể trong những ngày tới", đại diện Sở GTVT cho hay.