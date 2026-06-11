Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Thế giới
Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:26 GMT+7

Rúng động Moscow: Âm mưu ám sát quan chức quốc phòng Nga bị vạch trần, "sát thủ" của Ukraine sa lưới ngay trước giờ G

+ aA -
Phương Đăng (theo TASS) Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:26 GMT+7
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời bắt giữ một nghi phạm nước ngoài bị cáo buộc được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ để thực hiện vụ ám sát, theo TASS.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ảnh TASS

Trong thông báo ngày 11/6, FSB cho biết: “Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức thuộc một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga, được lên kế hoạch bởi các cơ quan tình báo Ukraine".

Theo FSB, lực lượng an ninh đã xác định và bắt giữ tại khu vực Moscow một người đàn ông sinh năm 1990, bị cáo buộc nhận nhiệm vụ từ tình báo Ukraine để nổ súng sát hại một quan chức quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết nghi phạm là công dân nước ngoài, song không công bố quốc tịch cũng như danh tính cụ thể.

FSB tuyên bố trong quá trình thẩm vấn, người bị bắt đã thừa nhận từng được các sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), nơi người này đã chạy trốn nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở quê nhà.

Theo lời khai mà FSB công bố, phía Ukraine được cho là đã hứa hỗ trợ nghi phạm xin quy chế tị nạn tại EU để đổi lấy việc thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc trên.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Moscow nhiều lần tuyên bố đã ngăn chặn các âm mưu phá hoại, ám sát hoặc tấn công khủng bố mà họ cho là có liên quan đến các cơ quan tình báo Ukraine. Trong khi đó, Kiev thường không bình luận về các chiến dịch đặc biệt được Nga cáo buộc hoặc công bố.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Trong chuyến thăm Tallinn, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng ông đã nhận được phản hồi từ Mỹ về yêu cầu cung cấp tên lửa phòng không của mình.

Ukraine nhận tin sét đánh từ Đức

Thế giới
Ukraine nhận tin sét đánh từ Đức

Ông Zelensky nổi cơn thịnh nộ: Cuộc xung đột với Ba Lan lên đỉnh điểm

Thế giới
Ông Zelensky nổi cơn thịnh nộ: Cuộc xung đột với Ba Lan lên đỉnh điểm

Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình

Thế giới
Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình

"Chúng tôi đã thua": Người Israel thừa nhận "sốc" giữa cuộc chiến đẫm máu với Iran

Thế giới
'Chúng tôi đã thua': Người Israel thừa nhận 'sốc' giữa cuộc chiến đẫm máu với Iran

Đọc thêm

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?
Xã hội

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn ra sao?

Xã hội

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các môn chuẩn nhất, mới nhất được chúng tôi cập nhật sau đây, mời các em tham khảo.

Quảng Ninh sắp đón thêm 850 căn nhà ở xã hội, giá bán cao nhất 1,5 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Quảng Ninh sắp đón thêm 850 căn nhà ở xã hội, giá bán cao nhất 1,5 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng giá rõ nét. Dự án mới tại Hạ Long chuẩn bị mở bán 850 căn hộ với mức 21,4 triệu đồng/m2, tương đương 1,1 - 1,5 tỷ đồng/căn, phản ánh mặt bằng giá mới của phân khúc vốn được xem là dành cho người thu nhập thấp.

Gần 18.000 thí sinh ở Tuyên Quang hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Gần 18.000 thí sinh ở Tuyên Quang hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều nay 11/6, cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gần 18.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của môn Ngữ Văn và môn Toán.

Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế”
Kinh tế

Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế”

Kinh tế

Thiết kế thời thượng, nội thất sang trọng đi cùng loạt chính sách hậu mãi “chuẩn thương gia” vượt chuẩn thị trường là lý do VinFast VF 9 là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nhân Việt để phục vụ cả công việc và các chuyến đi gia đình.

Tiết kiệm hàng năm chờ đợi, đón dòng tiền ngay ngày đầu nhận nhà với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc
Nhà đất

Tiết kiệm hàng năm chờ đợi, đón dòng tiền ngay ngày đầu nhận nhà với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc

Nhà đất

Ra mắt ngày 10/6, bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Số lượng giới hạn, pháp lý sở hữu lâu dài bên vịnh Nam Chơn cùng khả năng an cư, khai thác ngay khi nhận bàn giao giúp dòng sản phẩm này trở thành tài sản vừa khẳng định vị thế, vừa không lỡ nhịp thị trường và mang giá trị truyền đời.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6

Thể thao

Báo điện tử Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 12/6, bao gồm các trận đấu giữa Mexico vs Nam Phi, Hàn Quốc vs CH Czech.

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường
Xã hội

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường

Xã hội

Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

Tiền lớn rút lui, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc
Khoa học Công nghệ

Tiền lớn rút lui, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc

Khoa học Công nghệ

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 11/6 khi chỉ số ngành giảm 1,46%. Lực bán áp đảo với hơn 375 tỷ đồng tập trung ở các mã giảm giá, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại các cổ phiếu dẫn dắt như FPT, CMG hay GEE.

Nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng: Đột phá bằng công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh
Nhà nông

Nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng: Đột phá bằng công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh

Nhà nông

Trong khi nhiều người nuôi cá tầm miền Bắc đang lâm cảnh thua lỗ vì nghịch lý giá thức ăn tăng cao, giá cá bán ra thấp thì ở Lâm Đồng, các trang trại vẫn đảm bảo có lãi nhờ những đột phá từ công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh. Trong đó, Công ty TNHH Ngọc Mai Trang đang là đơn vị đi đầu áp dụng công nghệ tiên tiến này.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Khánh Hòa, xã Khánh Vĩnh giảm từ 12 thôn xuống còn 5 thôn
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Khánh Hòa, xã Khánh Vĩnh giảm từ 12 thôn xuống còn 5 thôn

Nhà nông

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (địa phận huyện Khánh Vĩnh cũ, nơi có đặc sản bưởi da xanh nổi tiếng) đã xây dựng phương án và dự kiến, số lượng thôn của địa phương sẽ giảm từ 12 xuống còn 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường quản lý liên quan đến sầu riêng xuất khẩu
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường quản lý liên quan đến sầu riêng xuất khẩu

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói, xuất khẩu sầu riêng niên vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Rủi ro tiến độ khi quá trình lựa chọn nhà thầu EPC kéo dài
Kinh tế

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Rủi ro tiến độ khi quá trình lựa chọn nhà thầu EPC kéo dài

Kinh tế

Gói thầu Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng (EPC) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, trong khi áp lực tiến độ theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ngày càng lớn. Với một dự án tỷ đô gắn với yêu cầu tự chủ năng lượng quốc gia, mọi quyết định lựa chọn nhà thầu cần được cân nhắc thận trọng và đặt trong yêu cầu trách nhiệm giải trình cao nhất.

Việt Nam chịu tác động ra sao khi USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt?
Kinh tế

Việt Nam chịu tác động ra sao khi USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt?

Kinh tế

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cho biết, tùy thuộc vào kết quả đàm phán, Việt Nam có thể phải chịu mức thuế quan mới từ Mỹ dao động từ 10% đến 25% – mức độ có nguy cơ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến kinh tế. Dù vậy, vị chuyên gia nhận định Việt Nam vẫn có cơ hội giảm thiểu thiệt hại bằng cách chứng minh sự khác biệt với Trung Quốc trong vấn đề sở hữu trí tuệ.

Hai “ông lớn” rót hơn 13.400 tỷ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Kinh tế

Hai “ông lớn” rót hơn 13.400 tỷ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án hạ tầng quy mô lớn tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư hơn 13.457 tỷ đồng.

WAGs ĐT Anh nhận “đặc ân” lớn trước giờ khai cuộc World Cup 2026
Thể thao

WAGs ĐT Anh nhận “đặc ân” lớn trước giờ khai cuộc World Cup 2026

Thể thao

HLV Thomas Tuchel quyết định cho phép WAGs (hội vợ và bạn gái) của các cầu thủ ĐT Anh được ghé thăm đại bản doanh của “Tam sư” nhằm tiếp thêm động lực cho đội bóng xứ sương mù trước thềm World Cup 2026.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại TP.HCM: Thừa việc làm, thiếu người tìm việc
Chuyển động Sài Gòn

Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại TP.HCM: Thừa việc làm, thiếu người tìm việc

Chuyển động Sài Gòn

Sau thời gian vận hành thử nghiệm từ giữa tháng 4 vừa qua, Sàn giao dịch việc làm quốc gia (tính trên địa bàn TP.HCM) đang gặp những rào cản nào; đâu là giải pháp để thu hút người lao động?

Rạp xiếc Phú Thọ công diễn vở 'Mơ show' phục vụ thiếu nhi ngày hè
Chuyển động Sài Gòn

Rạp xiếc Phú Thọ công diễn vở "Mơ show" phục vụ thiếu nhi ngày hè

Chuyển động Sài Gòn

Tối 12/6, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM sẽ công diễn vở diễn nghệ thuật xiếc - rối mang tên "Mơ show", chuẩn bị phục vụ thiếu nhi dịp hè này.

Phú Thọ: Dấu ấn mới cho nông sản từ kinh tế tuần hoàn và du lịch nông nghiệp
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phú Thọ: Dấu ấn mới cho nông sản từ kinh tế tuần hoàn và du lịch nông nghiệp

Hòa Bình thi đua yêu nước

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi từng bước chuyển dịch từ tư duy sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, tích hợp đa giá trị. Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 mới được ban hành kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những điểm nghẽn về môi trường, biến phụ phẩm thành tài nguyên và đưa các sản phẩm OCOP vươn xa nhờ du lịch.

Vì sao Hà Nội thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện, chỉ hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo?
Thời sự

Vì sao Hà Nội thu hẹp diện hỗ trợ đổi xe máy điện, chỉ hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo?

Thời sự

Theo dự thảo nghị quyết mới nhất của UBND TP Hà Nội, thay vì hỗ trợ tất cả trường hợp chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện, thành phố chỉ đề xuất hỗ trợ với cá nhân thuộc hộ nghèo, mức tối đa 20 triệu đồng.

Nhiều sĩ tử TP.HCM 'thở phào' sau môn Toán, nhưng chuyên gia đánh giá điểm 10 sẽ cực hiếm
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều sĩ tử TP.HCM "thở phào" sau môn Toán, nhưng chuyên gia đánh giá điểm 10 sẽ cực hiếm

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 11/6, hơn 142.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026: Giáo viên dự đoán điểm cao không nhiều, hiếm điểm 9, 10
Xã hội

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026: Giáo viên dự đoán điểm cao không nhiều, hiếm điểm 9, 10

Xã hội

Chiều 11/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiều học sinh đánh giá đề thi có tính phân hóa, xuất hiện một số câu hỏi khó.

Cách tính điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 mới nhất
Xã hội

Cách tính điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 mới nhất

Xã hội

Cách tính điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 mới nhất thế nào, thí sinh tham khảo thông tin sau đây.

Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026: Ngôi đầu trong tầm tay Bồ Đào Nha
Thể thao

Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026: Ngôi đầu trong tầm tay Bồ Đào Nha

Thể thao

Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu bảng K World Cup 2026.

Nga ồ ạt tấn công căn cứ hải quân, kho đạn dược của Ukraine; Crimea rung chuyển vì nổ lớn
Thế giới

Nga ồ ạt tấn công căn cứ hải quân, kho đạn dược của Ukraine; Crimea rung chuyển vì nổ lớn

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ hải quân của Ukraine cùng nhiều kho đạn dược, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự của Kiev trong vòng 24 giờ qua.

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Sẽ có “mưa phạt góc”?
Thể thao

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Sẽ có “mưa phạt góc”?

Thể thao

Hàn Quốc vs CH Czech là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng A World Cup 2026 và khả năng cao sẽ có rất nhiều quả phạt góc được thực hiện.

Sở Công thương Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ để gỡ khó cho doanh nghiệp bán xăng E10
Kinh tế

Sở Công thương Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ để gỡ khó cho doanh nghiệp bán xăng E10

Kinh tế

Trong báo cáo gửi cho UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thanh Mân nêu rõ một số khó khăn và những kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, để hỗ trợ cho doanh nghiệp đang thực hiện bán xăng E10 trên địa bàn.

Thể Công Viettel 'chi đậm', chiêu mộ tiền đạo người Brazil cao 1m84
Thể thao

Thể Công Viettel "chi đậm", chiêu mộ tiền đạo người Brazil cao 1m84

Thể thao

Thể Công Viettel đang lên kế hoạch nâng cấp lực lượng trước mùa giải 2026/2027 và một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất là tiền đạo người Brazil - Lucas Ribamar, cầu thủ hiện thuộc biên chế SHB Đà Nẵng.

Hà Nội đề xuất cho thuê đất bãi sông tối đa 10 năm để phát triển kinh tế
Thời sự

Hà Nội đề xuất cho thuê đất bãi sông tối đa 10 năm để phát triển kinh tế

Thời sự

Hà Nội dự kiến cho phép khai thác hiệu quả quỹ đất bãi sông để phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm, đồng thời bảo đảm an toàn đê điều và môi trường.

Bứt phá công nghệ 5G Advanced, Viettel thiết lập tốc độ 10GBPS
Khoa học Công nghệ

Bứt phá công nghệ 5G Advanced, Viettel thiết lập tốc độ 10GBPS

Khoa học Công nghệ

Làm chủ giải pháp tổng hợp băng tần và xử lý dữ liệu tại biên trên nền tảng mạng 5G Standalone (5G SA) thực tế, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) đã thử nghiệm thành công và tối ưu toàn trình công nghệ 5G Advanced để đạt tốc độ truyền dữ liệu 10 Gbps – dẫn đầu Đông Nam Á.

Hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hội tụ tại hội chợ ở Hà Nội
Nhà nông

Hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hội tụ tại hội chợ ở Hà Nội

Nhà nông

Tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) vừa tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

4

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

5

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky