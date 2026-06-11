Rúng động Moscow: Âm mưu ám sát quan chức quốc phòng Nga bị vạch trần, "sát thủ" của Ukraine sa lưới ngay trước giờ G

Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ảnh TASS

Trong thông báo ngày 11/6, FSB cho biết: “Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức thuộc một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga, được lên kế hoạch bởi các cơ quan tình báo Ukraine".

Theo FSB, lực lượng an ninh đã xác định và bắt giữ tại khu vực Moscow một người đàn ông sinh năm 1990, bị cáo buộc nhận nhiệm vụ từ tình báo Ukraine để nổ súng sát hại một quan chức quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết nghi phạm là công dân nước ngoài, song không công bố quốc tịch cũng như danh tính cụ thể.

FSB tuyên bố trong quá trình thẩm vấn, người bị bắt đã thừa nhận từng được các sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), nơi người này đã chạy trốn nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở quê nhà.

Theo lời khai mà FSB công bố, phía Ukraine được cho là đã hứa hỗ trợ nghi phạm xin quy chế tị nạn tại EU để đổi lấy việc thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc trên.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Moscow nhiều lần tuyên bố đã ngăn chặn các âm mưu phá hoại, ám sát hoặc tấn công khủng bố mà họ cho là có liên quan đến các cơ quan tình báo Ukraine. Trong khi đó, Kiev thường không bình luận về các chiến dịch đặc biệt được Nga cáo buộc hoặc công bố.