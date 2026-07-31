Rúng động Ukraine: Lộ tin nhắn chỉ huy trung đoàn ra lệnh nổ súng vào đồng đội rút lui

Chỉ huy Trung đoàn xung kích 225, Oleh Shyriaiev, đang nói chuyện với binh lính của mình tại một căn cứ ở tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: KI.

Cuộc điều tra của nhà báo người Ukraine Anna Kaliuzhna, được công bố vào ngày 30/7 dưới cả dạng văn bản và video, bao gồm một tin nhắn thoại được cho là của Shyriaiev gửi đến một trong các nhóm trò chuyện của đơn vị trong thời gian trung đoàn này chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025.

"Một lời nhắc nhở dành cho những ai đang nhắc đến 'người của chúng ta' - không có 'người của chúng ta' nào cả" - giọng nói được cho là của Shyriaiev nói.

"Chỉ có một yêu cầu cụ thể được truyền qua radio: 'xin phép di chuyển'. Mọi thứ khác đều là kẻ thù. Bất cứ thứ gì đang di chuyển đều là kẻ thù. Bất cứ ai bỏ chạy khỏi vị trí của mình đều là kẻ đào ngũ - và họ cũng là kẻ thù. Hãy tuân thủ quy tắc này".

Đoạn ghi âm được nhiều nguồn tin trong đơn vị gửi cho nhà báo Kaliuzhna, là một ví dụ về việc sử dụng "đội chặn hậu" được cho là đã diễn ra, trong đó những binh lính rút lui mà không có lệnh sẽ bị bắn hoặc bị đe dọa bắn một cách có hệ thống.

Ngoài tin nhắn thoại của Shyriaiev, cuộc điều tra còn bao gồm lời khai của một số binh lính từng phục vụ trong trung đoàn, một số được nêu tên và một số giấu tên. Họ mô tả việc binh sĩ bị đe dọa trước các cuộc tấn công rằng họ sẽ bị bắn nếu quay đầu bỏ chạy.

Nhiều người lính được trích dẫn trong câu chuyện đến từ tiểu đoàn tù binh Shkval của trung đoàn. Họ cũng mô tả các vụ đánh đập có hệ thống và việc giam giữ binh lính trái ý muốn trong các nhà tù tạm bợ dưới tầng hầm, những lời khai này tương tự như trong một cuộc điều tra khác về Trung đoàn xung kích 425, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Skelia.

Khi được báo Kyiv Independent yêu cầu bình luận về những cáo buộc cụ thể trong bài báo này, Trung đoàn 225 đã từ chối.

Trung đoàn xung kích 225 từng chiến đấu với tư cách là một tiểu đoàn ở Chasiv Yar trước khi tham gia chỉ huy cuộc tấn công chớp nhoáng vào tỉnh Kursk năm 2024. Họ là một trong những đơn vị lớn nhất của quân đội Ukraine, đã được mở rộng lên ít nhất 15 tiểu đoàn.

Vào mùa thu năm 2025, sau khi tiến hành các cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga, đơn vị này được chuyển đến tiền tuyến phía nam, nơi lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến nhanh chóng xung quanh thành phố Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia.

Hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực này do các lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ thiếu nhân lực và thường thiếu động lực đảm nhận. Họ đang trong tình trạng tương đối hỗn loạn thì Tổng tư lệnh khi đó là Oleksandr Syrskyi đã điều Trung đoàn 225 đến để ổn định tình hình.

Mặc dù có những báo cáo cho rằng toàn bộ một lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ đã rút lui hỗn loạn và binh lính thuộc trung đoàn 225 đã bắt cóc các thành viên lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, nhưng việc phòng thủ khu vực xung quanh Huliaipole đã được ổn định thành công trong suốt mùa đông.

Trong một bài đăng trên Facebook mang tính chất phủ đầu một ngày trước khi cuộc điều tra của Kaliuzhna được công bố, trung đoàn này đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã sử dụng lực lượng chặn hậu trong khi giao tranh ở tỉnh Zaporizhzhia.

Bài đăng thừa nhận một vụ việc liên quan đến hành hung trong tiểu đoàn Shkval, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành.

Trong chính cuộc điều tra, Shyriaiev được dẫn lời giải thích rằng tin nhắn thoại của ông từ Tỉnh Kursk là muốn đề cập việc lính Nga cải trang thành quân phục Ukraine để xâm nhập qua tuyến đầu, đó là lý do tại sao bất kỳ chuyển động nào không được cảnh báo trước đều bị coi là của kẻ thù.

Shyriaiev từng phục vụ trong lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine mang tên Quân đoàn phía Đông khi xung đột bắt đầu năm 2014. Từ năm 2018 đến năm 2019, ông cũng là cộng sự thân cận của chính trị gia thân Nga Illia Kyva, người đã trốn sang Nga một tháng trước khi cuộc chiến bùng phát và sau đó bị ám sát tại Moscow vào năm 2023.

Cuộc điều tra của Texty là tiết lộ mới nhất trong một loạt các thông tin về điều kiện bên trong một số trung đoàn xung kích của Ukraine, những đơn vị đã được mở rộng thành một số đơn vị lớn nhất nước theo lệnh của Tổng tư lệnh Syrskyi trong suốt năm 2025.

Ngày 29/7, Bộ Tổng tham mưu dưới quyền Tư lệnh mới Mykhailo Drapatyi đã công bố một cuộc kiểm toán về biên chế các đơn vị chiến đấu và việc phân bổ nhân lực giữa các đơn vị này, một nỗ lực có thể nhằm mục đích đảo ngược tình trạng ưu tiên không cân xứng đối với các đơn vị như trung đoàn 425 và 225.