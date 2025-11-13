Rút lui hỗn loạn, Lữ đoàn 125 Ukraine tan tác, hàng loạt binh sĩ mất tích bí ẩn





Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 125 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh Hromadske

Kể từ đó, Anastasia đã cố gắng tự điều tra, ghép lại từng phút của trận chiến cuối cùng ở Zaporizhzhia mà vị hôn phu của cô tham gia dựa vào lời kể ít ỏi từ đồng đội sống sót, vì chỉ huy Lữ đoàn hoàn toàn im lặng.

“Ngày 19/9, đối phương vòng ra phía sau, 6 vị trí UAV bị phá hủy. Orest đang ở trận địa cối, bị tấn công bằng lựu đạn. Ngày hôm sau, mọi thứ vỡ trận, đơn vị rút lui hỗn loạn”, Anastasia kể.

Lữ đoàn “bị xé nhỏ” và mất kiểm soát

Sự việc xảy ra trên hướng Zaporizhzhia, gần Poltavka và Olhivske, hiện đã bị quân Nga kiểm soát. Từ giữa tháng 9, thân nhân của các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 125 liên tục báo cáo hàng chục người mất tích, yêu cầu giải thích.

Mãi đến cuối tháng 10, chỉ huy mới xác nhận thiệt hại – nhưng nói rằng các binh sĩ thuộc quyền điều động của đơn vị khác.

Trước đó, Lữ đoàn 125 vốn là đơn vị phòng thủ lãnh thổ, được cải tổ thành lữ đoàn cơ giới hạng nặng hồi tháng 7. Quá trình tái cơ cấu khiến nhiều tiểu đoàn bị phân tán, phải chịu sự điều phối của nhiều lữ đoàn khác nhau.

“Từ đầu chiến tranh, chúng tôi luôn bị chia nhỏ. Có tiểu đoàn bị điều động tới 15 lần”, một quân nhân ẩn danh cho biết.

Sự chồng chéo khiến người nhà không biết ai phải chịu trách nhiệm cho sự mất tích của các binh sĩ Ukraine.

“Không ai trả lời rõ bố tôi hôm đó thuộc quyền chỉ huy của ai – Lữ đoàn 102 hay 110. Mọi thứ rối tung lên", Ivanna Rybak, con gái một binh sĩ Ukraine mất tích ngày 14/9, nói.

Không có tuyến rút lui, không có lệnh sơ tán

Trước làn sóng thắc mắc, Lữ đoàn 125 tổ chức họp trực tuyến với hàng trăm gia đình. Đại diện Lữ đoàn thừa nhận họ “không có quyền rút quân”, dù đã nhiều lần đề xuất nhưng bị cấp trên phớt lờ.

“Chỉ huy nói có tuyến rút lui, nhưng các binh sĩ sống sót khẳng định không hề có. Mọi thứ hoàn toàn là sự hỗn loạn”, Anastasia kể.

“Thương binh bị cấm sơ tán, bị bỏ lại chảy máu đến chết. Nhiều người cố tự thoát thân rồi bị bắn. Cả khu vực bị san phẳng", cô nói thêm.

Theo Anastasia, riêng tiểu đoàn của Orest có 41 người chết hoặc mất tích, toàn Lữ đoàn gần 100 người.

Chiến đấu trong tuyệt vọng

Từ ngày 10/9, ba tiểu đoàn của Lữ đoàn 125 - gồm 217, 218 và 219 - được điều đến Zaporizhzhia.

Chỉ huy tiểu đoàn cơ giới số 2, Ostap Piulyk, kể: “Chúng tôi đến nơi ngày 16/9, lập tức vào chiến đấu dưới quyền Lữ đoàn 102. Bên trái là Tiểu đoàn 1 (cựu 218) thuộc Lữ đoàn 110. Khi đơn vị bên cạnh rút lui, sườn chúng tôi bị hở 6 km, buộc phải tái bố trí để tránh bị bao vây".

Không có đơn vị nào đến thay thế, họ phải tử thủ gần một tháng, hứng chịu 69 đợt tấn công.

“Đường tiếp tế bị rải mìn, đối phương làm chủ bầu trời. Chúng tôi báo cáo liên tục về nguy cơ bị bao vây, thương binh không di tản được, quân số kiệt sức – nhưng không được phép rút”, ông Piulyk nói.

Trong tiểu đoàn ông, 49 người thương vong hoặc mất tích, chỉ 3 thi thể được xác nhận.

Hiện đơn vị của Piulyk đã được rút về hướng Kharkov. Ông nói vẫn liên lạc với gia đình các binh sĩ mất tích.

Bộ chỉ huy Lữ đoàn 125 khẳng định đang điều tra chính thức từng trường hợp, nhưng các lữ đoàn cấp trên – 102 và 110 – vẫn im lặng.

Anastasia đã cùng các gia đình khác lập nhóm riêng, yêu cầu điều tra xem có sự tắc trách trong chỉ huy hay không.

“Anh Orest đã ở lại yểm trợ đồng đội rút lui. Họ thoát được – còn anh thì không. Không ai thấy thi thể anh. Tôi vẫn giữ 1% hy vọng rằng anh bị bắt sống", Anastasia chia sẻ.

Vụ việc của Lữ đoàn 125 phơi bày một mặt tối của chiến tranh Ukraine: sự rối loạn trong chỉ huy, thiếu phối hợp giữa các đơn vị, và cái giá mà những người lính phải trả.

Trong khi chiến tuyến Zaporizhzhia vẫn chìm trong khói lửa, hàng chục gia đình vẫn chờ tin từ những người mất tích bí ẩn chưa biết bao giờ trở về.