Samsung, Huawei và Apple vẫn là 3 "ông trùm" smartphone quý 2 năm nay

Đúng như dự đoán, quý 2 năm 2020 mang lại ít lợi nhuận hơn cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh so với cùng thời điểm của năm 2019, nguyên nhân chính là do đại dịch. Nhìn chung trong quý 2 năm 2020, số điện thoại được xuất xưởng ít hơn 20,4%, ở mức 294,7 triệu ( quý 2 năm ngoái đạt doanh số 370,3 triệu chiếc).

Không có thay đổi mạnh mẽ nào ở top 3 thương hiệu bán ra nhiều smartphone nhất thế giới. Trong đó, Samsung và Huawei chiếm 20% thị phần, Apple đứng ở vị trí thứ ba với 13,5%. Tuy nhiên, Samsung chỉ xuất xưởng 54,7 triệu điện thoại, giảm từ 75,1 triệu chiếc trong quý 2 năm 2019 và giảm từ 60 triệu trong quý 1 năm 2020.

iPhone 11 Pro Max cũng lọt top smartphone "bán chạy" quý 2.

Huawei đã bán ra 54,1 triệu chiếc smartphone, thấp hơn một chút so với con số 58 triệu trong quý 2 năm 2019 và chiếm 42,6% thị trườngTrung Quốc. Apple là hãng ổn định nhất với 38,3 triệu điện thoại được xuất xưởng trong quý 2 năm 2020, không chênh lệch nhiều so với mức 38,5 triệu điện thoại trong quý 2 năm 2019. Gartner cho rằng hiệu suất tốt của Apple là do môi trường kinh doanh được cải thiện ở Trung Quốc.

Các thương hiệu dẫn đầu còn lại là Xiaomi với 10,2%, ngang với kết quả Qúy 1 2020 là 10,7% và Oppo với 8,6%. Trong khi đó, Realme là thương hiệu duy nhất đạt mức tăng trưởng hai con số với 11% so với quý 2 năm ngoái.

Những smartphone bán chạy nhất trong quý 1 năm 2020.

Theo dữ liệu từ Omdia, iPhone 11 là điện thoại bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2020 với 37,7 triệu chiếc. Trong Qúy 1 trước đó, doanh số của iPhone 11 cũng đạt 19,5 triệu chiếc. Galaxy A51 của Samsung vẫn là sản phẩm bán chạy thứ hai với 11,4 triệu đơn vị và Redmi Note 8 và Note 8 Pro của Xiaomi theo sát với 11 và 10,2 triệu. iPhone SE (2020) của Apple đã bán được 8,7 triệu chiếc, tiếp theo là iPhone XR với 8 triệu chiếc, iPhone 11 Pro Max với 7,7 triệu chiếc và iPhone 11 Pro là 6,7 triệu chiếc.