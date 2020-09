Samsung ra mắt TV The Terrace QLED ngoài trời đầu tiên, giá từ 100 triệu đồng

Samsung đã chính thức giới thiệu TV QLED 4K ngoài trời đầu tiên – The Terrace và Dòng loa thanh Ngoài trời The Terrace được thiết kế đặc biệt, đồng bộ đi kèm tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị nằm trong bộ sưu tập sản phẩm TV Phong cách 2020 đậm dấu ấn sáng tạo của Samsung. Với kích thước 65 inch và 75 inch, TV The Terrace sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi (chuẩn IP55) và kháng nhiệt, được thiết kế dễ dàng lắp đặt tại các không gian mở, tăng giá trị khu vực cảnh quan ngoại thất.

The Terrace tích hợp đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất của dòng TV QLED 4K và các tính năng thông minh của TV Samsung: độ phân giải chuẩn 4K, độ sáng tối đa 2000 nit, công nghệ chống phản chiếu ánh sáng, công nghệ Quantum Dot, tần số quét hình ảnh 200Hz, chạy nền tảng Tizen và tính năng Tap View – kết nối điện thoại với TV bằng cách chạm nhẹ vào TV. Do đó, loạt TV này sẽ mang đến trải nghiệm nghe nhìn chuẩn rạp tại không gian sân vườn, ban công, hồ bơi của người sử dụng.

Đi cùng TV là loa thanh The Terrace với chất âm cải tiến tối ưu cho không gian ngoài trời cực sống động với công suất 210W, 3.0 kênh. Được thiết kế riêng cho TV The Terrace, loa cũng sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP55 và đồng bộ với TV dễ dàng nhờ kết nối không dây (Wi-fi và Bluetooth) và điều khiển One Remote cao cấp (đạt chuẩn IP56).

Sản phẩm sẽ được chính thức mở bán tại các cửa hàng thiết bị điện tử tại Việt Nam với giá bán lẻ đề nghị:

TV The Terrace 75inch: số model QA75LST7TAKXXV: 149,9 triệu đồng

TV The Terrace 65inch: số model QA65LST7TAKXXV: 99,9 triệu đồng.