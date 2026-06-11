Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại TP.HCM: Thừa việc làm, thiếu người tìm việc

Thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 11/6, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết việc vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng trở thành "trụ cột" trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực lao động, nền tảng này mang theo hy vọng về một thị trường minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, sau thời gian thử nghiệm, tính khả thi của chương trình mới đang đụng phải thói quen từ lâu của người lao động.

Sở Nội vụ cho biết Sàn giao dịch việc làm quốc gia được đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 14/4 với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu lao động thống nhất toàn quốc. Tại TP.HCM, Sở Nội vụ đã nhanh chóng triển khai, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các tiện ích số.

Người lao động đến tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ngày 14/4/2026. Ảnh: CTV

Đến ngày 3/6/2026, hệ thống tại TP.HCM ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu với 407 doanh nghiệp được xác thực tài khoản, đăng tải 419 vị trí tuyển dụng tương ứng với nhu cầu tuyển dụng hơn 6.000 lao động.

Thế nhưng, đối nghịch với quy mô đó, chỉ mới có 83 người lao động tham gia trên sàn. Khoảng cách quá lớn giữa nguồn cung và cầu cho thấy sự lệch pha đáng kể giữa hạ tầng công nghệ và hành vi người dùng thực tế.

Sở Nội vụ TP.HCM đã chỉ ra những điểm nghẽn đang tồn tại. Theo đó, việc chuyển đổi số không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là cuộc cách mạng về tư duy. Để nền tảng này thực sự trở thành nơi tin cậy, hệ thống cần thời gian để hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đồng bộ hóa thông tin giữa các bên liên quan, từ trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho đến các trường đại học.

Sở Nội vụ cũng chia sẻ rằng thách thức lớn nhất nằm ở việc tạo niềm tin cho người lao động. Cụ thể, khi dữ liệu chưa đủ phong phú và chưa phản ánh được nhịp thở của thị trường, sự hấp dẫn đối với người dùng sẽ giảm sút, dẫn đến vòng lặp khó khăn trong việc duy trì người sử dụng thường xuyên.

Vì vậy, mục tiêu sắp tới của Sở là tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành để tuyên truyền sâu rộng, giúp cả doanh nghiệp và người lao động hiểu đúng, hiểu đủ về lợi ích bền vững của nền tảng chính thống này thay vì chỉ tìm kiếm những cơ hội ngắn hạn trên mạng xã hội.

Thói quen người dùng được nhận định đang là trở ngại. Theo Sở Nội vụ, các doanh nghiệp hiện nay vẫn ưu tiên lựa chọn các trang tuyển dụng thương mại hoặc mạng xã hội vốn đã có lượng truy cập "khủng" từ trước. Đối với người lao động, việc từ bỏ thói quen lướt các hội nhóm "tìm việc" trên Facebook để chuyển sang sử dụng một nền tảng mới là câu chuyện không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều.

Dù Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã nỗ lực "phủ sóng" thông tin thông qua website, fanpage, Zalo và các hoạt động tư vấn trực tiếp tại các trường học, bộ đội xuất ngũ hay các nhóm lao động yếu thế, sự chuyển dịch thói quen vẫn diễn ra chậm chạp. Điều này chứng minh rằng khi công nghệ gặp gỡ thói quen, đó là lúc cần sự kiên trì, sự đồng bộ trong chính sách và sự đổi mới tư duy từ chính những người trong cuộc.

Để đưa nền tảng này từ thử nghiệm trở thành điểm đến tin cậy, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và nâng cấp hạ tầng máy chủ để đảm bảo kết nối thông suốt.

Cùng với đó, nỗ lực đồng hành cùng các đơn vị, phường xã để "phủ sóng" thông tin cần tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giúp Sàn giao dịch việc làm quốc gia có thể phát huy tác dụng tốt hơn.