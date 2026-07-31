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Xã hội
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:36 GMT+7

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thu hút gần hơn 14.000 lao động tìm việc

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Thùy Anh Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:36 GMT+7
Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đã có hàng chục lượt lao động đăng ký tìm việc và hàng trăm doanh nghiệp tuyển dụng.
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Sàn giao dịch việc làm quốc thu hút hơn 14.000 lao động đăng ký tìm việc

Sáng nay (31/7) Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ TP Đồng Nai tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng Sàn giao dịch việc làm quốc gia và ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp cho thuê lại lao động TP Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng thành phố Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp, khu công nghiệp và người lao động. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc kết nối cung - cầu lao động của khu vực Đông Nam Bộ đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả kết nối thị trường lao động trên phạm vi cả nước.

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, trên 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải. Những con số cho thấy nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp và người lao động đối với một nền tảng tuyển dụng chính thống, minh bạch và an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: ĐN

Tuy nhiên, hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia vẫn còn khiêm tốn. Số lượng doanh nghiệp và người lao động tham gia chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ thực tế đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chỉ đạo Cục Việc làm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phiên bản chính thức của Sàn giao dịch việc làm quốc gia, bảo đảm đưa đầy đủ các tính năng vào vận hành theo đúng tiến độ trước Quý IV năm 2026.

Trong quá trình triển khai, đơn vị phải thường xuyên rà soát, tiếp thu ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp và người lao động để tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng thân thiện, thuận tiện, dễ sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các bên tham gia.

Đồng thời, Cục cũng xây dựng, ban hành Quy chế quản trị, vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia ngay sau khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động. Chú trọng tới làm rõ trách nhiệm của cơ quan Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan trong quản lý, khai thác và cập nhật dữ liệu, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Việc làm cần đẩy mạnh công tác truyền thông cho các bên, từng bước hình thành thói quen sử dụng Sàn giao dịch việc làm quốc gia như một kênh tuyển dụng và tìm việc chính thống, tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Việc làm trong quá trình triển khai Sàn. Các đơn vị cũng được nhắc chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin và sử dụng các dịch vụ trên Sàn; bảo đảm việc tiếp nhận, kiểm duyệt và xử lý thông tin tuyển dụng, hồ sơ tìm việc được thực hiện nhanh chóng, kịp thời…

Các Trung tâm Dịch vụ việc làm được yêu cầu phát huy tốt vai trò là đầu mối kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp; tích cực cập nhật dữ liệu thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và coi việc khai thác Sàn giao dịch việc làm quốc gia là một nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động chuyên môn.

Doanh nghiệp cung cấp dữ liệu minh bạch, hạn chế thông tin "ảo"

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết địa bàn có 86 khu công nghiệp, một khu công nghệ cao và một khu kinh tế được quy hoạch với diện tích hơn 65.000ha. Hiện tỉnh có tới 59 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 43 khu đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trên 75%; thu hút đầu tư từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.700 dự án.

Sau sáp nhập tỉnh, TP Đồng Nai có quy mô dân số gần 5 triệu người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 2,95 triệu người, trong đó khoảng 2,43 triệu người đang có việc làm và hơn 1,4 triệu người làm việc trong các doanh nghiệp.

Đây chính là cơ sở để các doanh nghiệp tăng tuyển dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất tại địa phương. Điều này cũng đòi hỏi công tác quản lý và phát triển thị trường lao động phải ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 500.000 người, nâng số lao động có việc làm trong nền kinh tế lên khoảng 2,6 triệu người, duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, đồng thời mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hòa

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý lĩnh vực lao động, việc làm; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu thị trường lao động phục vụ hiệu quả công tác quản lý và xây dựng chính sách.

Trung tâm Dịch vụ việc làm được giao chủ động đổi mới phương thức hoạt động, khai thác hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động; tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động.

Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, cho hay thực tế có tình trạng doanh nghiệp đăng ký số lượng tuyển dụng cao hơn so với nhu cầu thực tế hoặc đăng ký tham gia tuyển dụng "cho có".

Để tránh tạo ra thị trường lao động "ảo", gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, ông đề nghị doanh nghiệp cần chủ động tham gia, đăng tin tuyển dụng minh bạch, chính xác trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia; phối hợp với Nhà nước trong việc cung cấp dữ liệu thị trường lao động phục vụ dự báo, hoạch định chính sách; cam kết tuyển dụng đúng thông tin đã đăng, tránh lợi dụng hoặc gây rủi ro cho người lao động...

Điểm nổi bật của Sàn giao dịch việc làm quốc gia là toàn bộ thông tin của người lao động và doanh nghiệp đều được xác thực thông qua định danh điện tử VNeID, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế thông tin giả mạo và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Đồng thời, dữ liệu được kết nối thống nhất trên phạm vi toàn quốc, khắc phục tình trạng phân tán, tạo điều kiện để điều tiết nguồn nhân lực linh hoạt hơn giữa các vùng, miền.

"Đặc biệt nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nên sàn đã hỗ trợ kết nối hồ sơ người lao động với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác hơn; đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số", ông An khẳng định.

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