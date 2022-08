Sân khốc bốc cháy giữa lúc ban nhạc biểu diễn tại Nhật Bản

Một thảm kịch nghiêm trọng đã xảy ra tại buổi hòa nhạc do nhóm nhạc nam Hồng Kông MIRROR tổ chức vào thứ 5 tuần trước (28/7). Một màn hình LED cực lớn trên sân khấu bất ngờ rơi xuống, đè bẹp hai vũ công và khiến cả xứ Hương Cảng chấn động.

Theo Japan Today, mới đây, một tai nạn tương tự đã xảy ra trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Nhật Bản King & Prince đã tổ chức buổi biểu diễn tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản vào chiều qua. Trong khi ban nhạc này đang hát, dầu máy bị rò rỉ đã bốc cháy, gây ra khói và lửa trên sân khấu. May mắn thay, các bình chữa cháy tại khán đài đã được kích hoạt kịp thời, đám cháy được khống chế trong vòng vài phút.

Ban nhạc King & Prince. (Ảnh: Kprofile).

Hơn 8.000 khán giả đã được sơ tán khỏi địa điểm. Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy không khỏe do ngạt khói và phải đưa đến bệnh viện điều trị. Sau sự cố, buổi biểu diễn thứ hai ban đầu dự kiến tổ chức vào lúc 6 giờ tối cùng ngày đã bị hủy bỏ.

Trước sự việc hủy bỏ buổi biểu diễn tại Hokkaido của nhóm nhạc nổi tiếng King & Prince do hỏa hoạn, công ty quản lý ban nhạc đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo về buổi biểu diễn King & Prince.

Công ty quản lý cho biết trên trang web chính thức: "Tại buổi biểu diễn King & Prince ở Trung tâm thể thao tỉnh Hokkaido, bắt đầu lúc 13 giờ ngày 6/8, đã xảy ra tai nạn khiến thiết bị trên sân khấu bốc cháy. Sau khi tạm dừng buổi biểu diễn, chúng tôi đã quyết định hủy các buổi biểu diễn vào lúc 13h và 18h ngày 6/8 sau khi xác nhận an toàn và thảo luận với các bên liên quan".

"Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả những người đang mong chờ buổi biểu diễn vì thông báo đột ngột việc đêm diễn bị hủy bỏ. Ngoài ra, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và bất tiện cho các bạn.



Hiện trường vụ cháy tại buổi biểu diễn của King & Prince. (Ảnh: HK01).

Chúng tôi xem xét vụ tai nạn này một cách nghiêm túc và kiểm tra các hệ thống và kiểm tra an toàn không chỉ ở vị trí gây ra tai nạn mà còn ở từng địa điểm để cố gắng đảm bảo an toàn trong tương lai. Chúng tôi sẽ hướng tới một màn trình diễn bạn có thể thưởng thức trong an toàn. Ngoài ra, liên quan đến buổi biểu diễn ở Hokkaido dự kiến vào ngày 7/8, chúng tôi sẽ xác nhận rằng nó an toàn và sẽ quyết định có tổ chức hay không sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan", công ty này cho biết.

King & Prince là một nhóm nhạc thần tượng nam Nhật Bản gồm sáu thành viên trực thuộc công ty quản lý Johnny & Associates. Các thành viên bao gồm Kishi Yuta, Hirano Sho, Jinguji Yuta, Nagase Ren và Takahashi Kaito. Họ đã ra mắt album Cinderella Girl vào ngày 23/5/2018, dưới tên mới của Johnny & Associates Hãng thu âm Johnny's Universe của Universal Music. Thành viên Iwahashi Genki đã rời nhóm vào cuối tháng 3 năm 2021. Ban nhạc đã bán được 8,1 triệu đĩa nhạc tại Nhật Bản.