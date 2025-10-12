Sản phụ đặc biệt nặng 115kg còn bị tiền sản giật, nguy hiểm tính mạng

Tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cho 1 sản phụ đặc biệt nặng 115kg, bị tiền sản giật nặng, rau tiền đạo trung tâm.

Sản phụ là chị B.T.H (36 tuổi, quê Phú Thọ) mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), thai 31 tuần, nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng, rau tiền đạo trung tâm và thể trạng đặc biệt (115 kg).

Đây là một trường hợp mang thai có nguy cơ đặc biệt cao, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Với thể trạng nặng cân, cuộc phẫu thuật lấy thai đặt ra hàng loạt thách thức cho ekip điều trị. Ở những sản phụ có thể trạng đặc biệt, lớp mỡ dưới da dày, cột sống khó xác định mốc giải phẫu, khiến việc chọc kim để gây tê ngoài màng cứng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao.

Sản phụ có thể trọng đặc biệt, nặng 115 kg. Ảnh BVCC

Bên cạnh đó, thành bụng dày, tầm nhìn hạn chế, khiến thao tác phẫu thuật trở nên phức tạp, dễ mất máu và kéo dài thời gian phẫu thuật. Sau phẫu thuật, người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng vết thương, thuyên tắc mạch và suy hô hấp cao hơn so với bình thường.

Trên nền tiền sản giật nặng và rau tiền đạo trung tâm, hai bệnh lý có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ, chỉ định phẫu thuật lấy thai sớm được đưa ra sau khi hội chẩn liên khoa.

Ekip phẫu thuật do TS, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phj sản Hà Nội trực tiếp thực hiện, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ Gây mê hồi sức và Khoa Sơ sinh.

Tất cả các phương án vô cảm, hồi sức và chăm sóc sơ sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và con.

Trên nền tiền sản giật nặng và rau tiền đạo trung tâm, hai bệnh lý có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ (Các bác sĩ phẫu thuật bắt con cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Sau quá trình phẫu thuật căng thẳng, bé trai nặng 2200gr đã chào đời an toàn. Ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời, trẻ được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi chuyên biệt do sinh sớm ở tuần 31 tuần.

Sản phụ được theo dõi và hồi sức tích cực sau phẫu thuật, sức khỏe của sản phụ tiến triển tốt, không xảy ra biến chứng. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và đã xuất viện.

Theo TS Đạt, thừa cân là yếu tố làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa, đặc biệt khi đi kèm các bệnh lý như tiền sản giật, rau tiền đạo hay đái tháo đường thai kỳ. Việc kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết trước và trong quá trình mang thai đóng vai trò rất quan trọng để phòng ngừa biến chứng.