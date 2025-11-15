Sản phụ phù toàn thân, tăng huyết áp, đau đầu vì biến chứng sản khoa nghiêm trọng

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa mổ lấy thai cấp cứu khẩn cấp và điều trị thành công cho sản phụ bị biến chứng tiền sản giật nặng nề.

Sản phụ là chị Hoàng T. Q. (42 tuổi, thường trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) mang thai lần 4, thai 34 tuần, mắc hội chứng HELLP (tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu).

Hội chứng HELLP là một biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật; kèm các triệu chứng tăng huyết áp, đau đầu, phù toàn thân.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương hội chẩn toàn viện, xử trí cấp cứu, hạ huyết áp, chống phù não, phù toàn thân, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, xác định bệnh nhân mắc tiền sản giật nặng kèm hội chứng HELLP nguy hiểm và chỉ định chuyển mổ lấy thai cấp cứu.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho sản phụ mắc hội chứng HELLP. Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật đã đón một bé trai nặng 2.100 gram, được hồi sức tích cực ngay sau sinh và chuyển khoa Sơ sinh để chăm sóc tích cực, nuôi dưỡng bằng sữa mẹ hiến tặng từ Ngân hàng sữa mẹ Quảng Ninh.

Sau mổ, sản phụ cũng được chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị, theo dõi, chăm sóc đặc biệt, theo dõi các chỉ số sinh tồn và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng nhằm đánh giá tình trạng bệnh lý. Sau 9 ngày điều trị tích cực với nỗ lực của các y bác sĩ, điều dưỡng, hai mẹ con đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Hà Thị Diễm Hằng, Phụ trách Đơn nguyên Hậu sản – Hậu phẫu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, thường được coi là một biến thể nặng của tiền sản giật. Đặc điểm chính của hội chứng HELLP gồm: tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu.

Các triệu chứng lâm sàng của hội chứng HELLP có thể dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như tiêu hóa, gan mật, bệnh lý thận hoặc tim mạch.

Các dấu hiệu thường gặp bao gồm: Tăng huyết áp; Phù; Đau ở vùng thượng vị bên phải; Buồn nôn và nôn; Đau đầu, mờ mắt hoặc rối loạn thị giác; Mệt mỏi, khó chịu toàn thân; Xuất huyết dưới da; Vàng da (ít gặp).

Bác sĩ Hằng khuyến cáo, để có một thai kỳ khỏe mạnh, thai phụ cần lưu ý khám thai định kỳ, đúng lịch và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Khi gặp các dấu hiệu của tiền sản giật, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa sản tin cậy để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.